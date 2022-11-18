Кускус – одна з найпоширеніших у Північній Африці круп. Став популярним він і у нас: нейтральний смак дозволяє комбінувати його з різними продуктами. Та й готувати його дуже просто. Кускус можна запарювати, варити на парі, а також просто заливати холодною водою. Співвідношення крупи та води зазвичай вказано на упаковці. Як правило це 1:2. При «холодному» способі приготуванні кускус потрібно залити водою и залишити на кілька годин або на ніч. До слова, на перший погляд близький кускусу булгур так приготувати не можливо. Пропонуємо рецепти з кускусом без термообробки.

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Табуле

Інгредієнти:

кускус ½ скл.

вода 1 скл.

огірок 1 шт.

помідор 1 шт.

болгарський перець 1 шт.

свіжі трави: петрушка, кінза, базилік, кріп, м'ята

часник 2-3 зубчики

лимон ½ шт.

оливкова олія 2-3 ст. л.

сіль за смаком

Батьківщиною цієї страви є Ліван та Сирія, в них табуле нерідко подається на листі салату (фото Сhefsimon)

Залити кускус водою та залишити на кілька годин (або залити окропом та запарювати 10 хв, потім охолодити).

Для заправки зелень нарізати дуже дрібно, додати до неї сік із половинки лимона та оливкову олію, подрібнений часник, посолити.

Овочі дрібно нарізати, додати готовий кускус, перемішати, полити заправкою, ще раз перемішати. Подавати холодним.

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Кускус з бринзою та помідорами

Інгредієнти:

кускус ½ скл.

бринза 100 гр.

помідор 2 шт.

червона цибуля ½ шт.

кілька крапель лимонного соку

оливкова олія 2-3 ст. л.

сіль, перець за смаком

Бринзу можна замінити фетою чи адигейським сиром (фото Сhefsimon)

Залити кускус водою та залишити на кілька годин (або залити окропом та запарювати 10 хв, потім охолодити). Додати оливкову олію.

Дрібно нарізати цибулю, посипати сіллю та побризкати лимонним соком. Помідори нарізати дрібними кубиками.

Додати половину розм'ятої виделкою бринзу, цибулю та помідори, перемішати. Додати перець (щедро).

Цей салат можна подати дуже ефектно: помідор (він має бути досить великим) розрізати навпіл поперек, вибрати серединку, а потім готовий салат викласти у половинки помідорів.

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Кускус з горіхами та сухофруктами

Інгредієнти:

кускус ½ скл.

чорнослив або фініки 50 гр.

родзинки 50 гр.

суміш горіхів 50 гр.

мед 2-3 ст. л.

оливкова олія 1 ст. л.

сіль дрібка

свіжа м'ята за бажанням

Тут можна створювати бдь-які комбінації сухофруктів та горіхів(фото Сhefsimon)

Залити кускус водою та залишити на кілька годин (або залити окропом та запарювати 10 хв, потім охолодити). Додати оливкову олію та сіль. Додати родзинки, чорнослив та горіхи. Перемішати.

Полити медом та за бажанням додати кілька листочків м’яти. прикрасити гілочкою свіжої м'яти. Звичайно, можна додати курагу, в’ялену журавлину тощо.

Якщо зменшити кількість меду та трохи збільшити кількість солі, то ця страва стане оригінальним гарніром до м'яса чи птиці.

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