Бублики з фаршем, як у дитинстві. Рецепт дня0
До теми
Солону закуску бублики з фаршем кожен з нас, напевно, пробував у дитинстві. Якщо ви хочете згадати цей смак, то вам знадобиться мінімум інгредієнтів та часу.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Бублики викладіть у глибоку миску і залийте теплим молоком. Залиште їх приблизно на 15-20 хвилин, час від часу перевертаючи, щоб вони не розмокли. Викладіть бублики на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу, пише Shuba.
Цибулю очистьте, помийте і дрібно наріжте. Покладіть її до м’ясного фаршу.
Вбийте у фарш яйце. Посоліть і поперчіть. Добре вимішайте фарш, поки він не стане однорідним.
Деко змастіть олією, викладіть бублики на відстані один від одного. В отвори викладіть по 1 ч. л. фаршу. Відправте деко в попередньо розігріту до 180°C духовку на 25-30 хвилин.