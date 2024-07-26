Солону закуску бублики з фаршем кожен з нас, напевно, пробував у дитинстві. Якщо ви хочете згадати цей смак, то вам знадобиться мінімум інгредієнтів та часу.

Інгредієнти:

бублики – 150 г;

молоко – 1 мл;

м’ясний фарш – 200 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

яйця курячі – 1 шт.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

олія соняшникова – 20 мл.

Спосіб приготування:

Бублики викладіть у глибоку миску і залийте теплим молоком. Залиште їх приблизно на 15-20 хвилин, час від часу перевертаючи, щоб вони не розмокли. Викладіть бублики на паперовий рушник, щоб прибрати зайву вологу, пише Shuba.

Цибулю очистьте, помийте і дрібно наріжте. Покладіть її до м’ясного фаршу.

Вбийте у фарш яйце. Посоліть і поперчіть. Добре вимішайте фарш, поки він не стане однорідним.

Деко змастіть олією, викладіть бублики на відстані один від одного. В отвори викладіть по 1 ч. л. фаршу. Відправте деко в попередньо розігріту до 180°C духовку на 25-30 хвилин.