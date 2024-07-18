Капустяний пиріг – чудовий і швидкий спосіб урізноманітнити страви зі звичайної капусти.

Інгредієнти:

капуста білокачанна – 600-700 г;

морква – 1 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

перець болгарський – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

яйця – 3 шт.;

борошно – 2-3 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування:

Капусту помийте, обсушіть та нашаткуйте якомога дрібно. Після того залийте кип’ятком та залиште під кришкою на певний час, щоб вона розм’якшилася, пише «1 хвилина».

Моркву натріть на великій терці, цибулю та перець наріжте на дрібні кубики, а потім відправте у розігріту у сковорідці олію та смажте разом поки овочі не стануть м’якими. На останок покладіть смажитися протягом 1 хвилини подрібнений часник.

Тепер злийте та добре відцідіть від капусти воду. Зʼєднайте капусту з засмажкою. Всипте до них борошно, вбийте яйця. Все перемішайте, посоліть та поперчить.

У сковорідку влийте рослинну олію та розігрійте її на помірному вогні. Викладіть капустяну масу в олію, розрівняйте поверхню пирога та смажте його до золотистої скоринки з обох боків.

Подавати пиріг можна як гарячим, так і холодним, нарізавши на порційні шматочки. Вживайте його зі сметаною або з будь-яким вашим улюбленим соусом.