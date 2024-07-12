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Освіжаючий огірковий суп. Рецепт дня0
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Суп з огірків та зелені добре освіжить у літню спеку.
Інгредієнти:
- огірок – 3 шт.;
- грецький йогурт – 220 г;
- базилік – 30 г;
- олія оливкова – 30 мл;
- лимон – 25 мл;
- кріп – 15 г;
- часник – 1 зубчик;
- сіль морська – 4 г;
- мед – 3 г;
- суміш перців за смаком;
- гілочка розмарину;
- мʼята за смаком.
Спосіб приготування:
Підготуйте інгредієнти. Огірки вимийте, наріжте тонкими скибочками, кілька одразу відкладіть для прикраси. Базилік, кріп і м’яту вимийте й подрібніть.
Покладіть у блендер огірки, йогурт, оливкову олію, лимонний сік, часник і мед, добре подрібніть. Додайте базилік, кріп, сіль і суміш перців, збийте у блендері. Перелийте в каструлю і поставте у холодильник охолоджуватися мінімум на 3 години.
Подавайте в тарілках для супу, прикрасивши скибочками огірка, краплями олії, розмарином, м’ятою і присипавши сумішшю перців.
За рецептом від Shuba
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