Суп з огірків та зелені добре освіжить у літню спеку.

Інгредієнти:

огірок – 3 шт.;

грецький йогурт – 220 г;

базилік – 30 г;

олія оливкова – 30 мл;

лимон – 25 мл;

кріп – 15 г;

часник – 1 зубчик;

сіль морська – 4 г;

мед – 3 г;

суміш перців за смаком;

гілочка розмарину;

мʼята за смаком.

Спосіб приготування:

Підготуйте інгредієнти. Огірки вимийте, наріжте тонкими скибочками, кілька одразу відкладіть для прикраси. Базилік, кріп і м’яту вимийте й подрібніть.

Покладіть у блендер огірки, йогурт, оливкову олію, лимонний сік, часник і мед, добре подрібніть. Додайте базилік, кріп, сіль і суміш перців, збийте у блендері. Перелийте в каструлю і поставте у холодильник охолоджуватися мінімум на 3 години.

Подавайте в тарілках для супу, прикрасивши скибочками огірка, краплями олії, розмарином, м’ятою і присипавши сумішшю перців.

За рецептом від Shuba