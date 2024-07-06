Щоб шпарагівка була неймовірно ніжна і смачна, її потрібно вчасно зірвати або купити правильну – недозрілу, без волокон.

Інгредієнти:

спаржева квасоля – 400 г;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

часник – 3-4 зубчики;

олія – 3 ст. л.;

сметана – 100-150 г;

сіль до смаку;

мелений чорний перець до смаку.

Спосіб приготування:

Шпарагівку промиваємо і перебираємо, кінчики стручків зрізаємо. У великій каструлі доводимо до кипіння невелику кількість води, закладаємо підготовану квасолю і варимо 10 хвилин після закипання. Воду зливаємо, квасолю викладаємо на сито і даємо воді добре стекти. Залишаємо шпарагівку охолонути і ріжемо стручки шматочками по 2–3 см.

Моркву і цибулю чистимо. Підготовану моркву тремо на грубій тертці або нарізаємо. Цибулю ріжемо дрібними кубиками. Часник чистимо і ріжемо тонкими пластинами.

На сковороді на гарячій олії обсмажуємо моркву до м'якості. Закладаємо цибулю і, часто перемішуючи, готуємо її до прозорості. Доливаємо на сковороду олію, додаємо часник і смажимо кілька хвилин.

Додаємо шпарагівку і, перемішуючи, готуємо 5–7 хвилин. Вливаємо сметану, зменшуємо вогонь до середнього і доводимо рідину до кипіння.

Додаємо сіль і перець до смаку, зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо шпарагівку під кришкою на повільному вогні приблизно 10 хвилин.