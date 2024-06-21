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Перець, фарширований сиром. Рецепт дня0
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Перець можна нафарширувати різними начинками. Варіант із кисломолочним сиром – один з найпростіших і найшвидших, тому що для цієї закуски потрібні уже готові інгредієнти.
Інгредієнти:
- болгарський перець – 500 г;
- кисломолочний сир – 500 г;
- часник – 6-7 зубчиків;
- вершкове масло – 4 ст. л.;
- гірчиця – 1 ст. л.;
- перець, сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Почистьте перець, зріжте верхівку, через отвір вийміть насіння, не пошкодивши перець, і промийте його холодною водою, пише «Коліжанка».
Сир перетріть через сито або пропустіть через м’ясорубку. Додайте часник, перець, сіль і гірчицю. Отриману масу ретельно збийте за допомогою міксера або блендера.
Перці заправте сирною масою і поставте в холодильник на годину. Перед подачею до столу поріжте перець і прикрасьте гілочками зелені.
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