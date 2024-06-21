Перець можна нафарширувати різними начинками. Варіант із кисломолочним сиром – один з найпростіших і найшвидших, тому що для цієї закуски потрібні уже готові інгредієнти.

Інгредієнти:

болгарський перець – 500 г;

кисломолочний сир – 500 г;

часник – 6-7 зубчиків;

вершкове масло – 4 ст. л.;

гірчиця – 1 ст. л.;

перець, сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Почистьте перець, зріжте верхівку, через отвір вийміть насіння, не пошкодивши перець, і промийте його холодною водою, пише «Коліжанка».

Сир перетріть через сито або пропустіть через м’ясорубку. Додайте часник, перець, сіль і гірчицю. Отриману масу ретельно збийте за допомогою міксера або блендера.

Перці заправте сирною масою і поставте в холодильник на годину. Перед подачею до столу поріжте перець і прикрасьте гілочками зелені.