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Салат з молодим горошком. Рецепт дня0
Молодий горох зробить простий салат по-літньому смачним і свіжим.
Інгредієнти:
- зелений горошок – 4 склянки;
- бекон – 100 г;
- твердий тертий сир – 100 г;
- цибуля червона ріпчаста – 1 шт.;
Для соусу:
- майонез 50% – 70 г;
- сметана – 50 г;
- оцет яблучний – 10 мл;
- сіль за смаком;
- перець чорний мелений за смаком.
Спосіб приготування:
Бекон (скибочки) обсмажити і викласти на паперову серветку, пише Shuba. Червону цибулю подрібнити.
У великій мисці змішати майонез, сметану, оцет. Приправити сіллю та чорним перцем, перемішати.
Додати в миску горох, бекон, цибулю і сир. Ретельно перемішати, щоб горошок повністю покрився соусом.
За смаком додайте сіль та перець. На бажання, перед подачею трохи охолодити в холодильнику.
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