Молодий горох зробить простий салат по-літньому смачним і свіжим. Інгредієнти: зелений горошок – 4 склянки;

бекон – 100 г;

твердий тертий сир – 100 г;

цибуля червона ріпчаста – 1 шт.; Для соусу: майонез 50% – 70 г;

сметана – 50 г;

оцет яблучний – 10 мл;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком. Спосіб приготування: Бекон (скибочки) обсмажити і викласти на паперову серветку, пише Shuba. Червону цибулю подрібнити. У великій мисці змішати майонез, сметану, оцет. Приправити сіллю та чорним перцем, перемішати. Додати в миску горох, бекон, цибулю і сир. Ретельно перемішати, щоб горошок повністю покрився соусом. За смаком додайте сіль та перець. На бажання, перед подачею трохи охолодити в холодильнику.

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