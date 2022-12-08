Простий та ситний салат. Подаємо класичний варіант з обсмажуванням складників, а також розповідаємо, як того уникнути.

Інгредієнти:

курячі сердечка 500 гр.

зелений горошок (консервований) 150 гр.

цибуля 1 шт.

морква 2 шт.

сіль, чорний перець за смаком

олія для смаження

За бажанням до салату можна додати гострий перець або квашені огірки (фото Depositphotos)

Варити курячі сердечка у підсоленій воді 20-30 хвилин, охолодити. Нарізати цибулю тонкими півкільцями та натерти моркву. Злегка обсмажити цибулю на розігрітій олії, додати моркву, сіль та перець. Обсмажити кілька хвилин.

Нарізати сердечка великою соломкою. Додати до них охолоджену засмажку, горошок, за потреби сіль та перець. За бажанням можна додати зелену цибулю.

Якщо ви уникаєте смажених продуктів, то можна залити цибулю та моркву окропом, додати чайну ложку оцту (краще винного) та залишити до повного вистигання. Готовий салат заправити тою олією, яку ми зекономили.

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