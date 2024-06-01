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Салат з пекінської капусти, шинки та омлету. Рецепт дня0
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Салат з пекінської капусти – один з найшвидших у приготуванні. Незвичайний рецепт з омлетом читайте на ZAXID.NET.
Інгредієнти:
- пекінська капуста – 500 г;
- морква – 1 шт.;
- шинка – 300 г;
- яйця– 3 шт.;
- мука – 1 ст. л.;
- спеції за смаком;
- майонез чи сметана за смаком.
Спосіб приготування:
Збити яйця зі спеціями та борошном. Обсмажити омлет з двох сторін, охолодити і нарізати соломкою, пише «Два Гуся».
Тонко нарізати пекінську капусту соломкою та шинку. Моркву натерти на великій тертці.
Всі інгредієнти змішати і заправити салат майонезом або сметаною (за вашими уподобаннями), посоліть та приправте салат за смаком.
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