Салат з пекінської капусти – один з найшвидших у приготуванні. Незвичайний рецепт з омлетом читайте на ZAXID.NET.

Інгредієнти:

пекінська капуста – 500 г;

морква – 1 шт.;

шинка – 300 г;

яйця– 3 шт.;

мука – 1 ст. л.;

спеції за смаком;

майонез чи сметана за смаком.

Спосіб приготування:

Збити яйця зі спеціями та борошном. Обсмажити омлет з двох сторін, охолодити і нарізати соломкою, пише «Два Гуся».

Тонко нарізати пекінську капусту соломкою та шинку. Моркву натерти на великій тертці.

Всі інгредієнти змішати і заправити салат майонезом або сметаною (за вашими уподобаннями), посоліть та приправте салат за смаком.