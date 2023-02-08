Теплий салат із грибами та пармезаном. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Страва, яку можна приготувати у будь-яку пору року. Може бути закускою, гарніром чи навіть основною стравою, адже водночас легка та ситна.
Інгредієнти:
- свіжі печериці (можна взяти білі гриби, якщо є така можливість) 200 гр.
- салатний мікс (будь-який) 150 гр.
- пармезан 50 гр.
- стебла селери 2 шт.
- лимон 1/2 шт.
- петрушка 1 пучок
- часник 1 зубчик
- олія оливкова 50 мл.
- масло 1 ст. л.
- сіль, чорний мелений перець за смаком.
Смак салату можна урізноманітнити, додавши руколу чи іншу зелень (фото Fungo italiano)
Гриби почистити та дрібно нарізати. Часник почистити та розтерти з дрібкою солі плоскою стороною ножа або у ступці, додати петрушку, перемішати.
У пательні розігріти оливкову та масло, додати часникову суміш, потім гриби та чорний перець. Обсмажувати гриби до готовності 8-10 хвилин.
Селеру дуже тонко порізати. Пармезан натерти на тертці (можна нарізати слайсами). З половини лимона вичавити сік. Половину натертого пармезану та селери перемішати з салатним міксом, заправити оливковою олією та соком лимона.
У салатниці викласти шарами гриби, салат, знову гриби та присипати пармезаном, що залишився.
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