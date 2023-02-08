Страва, яку можна приготувати у будь-яку пору року. Може бути закускою, гарніром чи навіть основною стравою, адже водночас легка та ситна.

Інгредієнти:

свіжі печериці (можна взяти білі гриби, якщо є така можливість) 200 гр.

салатний мікс (будь-який) 150 гр.

пармезан 50 гр.

стебла селери 2 шт.

лимон 1/2 шт.

петрушка 1 пучок

часник 1 зубчик

олія оливкова 50 мл.

масло 1 ст. л.

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Смак салату можна урізноманітнити, додавши руколу чи іншу зелень (фото Fungo italiano)

Гриби почистити та дрібно нарізати. Часник почистити та розтерти з дрібкою солі плоскою стороною ножа або у ступці, додати петрушку, перемішати.

У пательні розігріти оливкову та масло, додати часникову суміш, потім гриби та чорний перець. Обсмажувати гриби до готовності 8-10 хвилин.

Селеру дуже тонко порізати. Пармезан натерти на тертці (можна нарізати слайсами). З половини лимона вичавити сік. Половину натертого пармезану та селери перемішати з салатним міксом, заправити оливковою олією та соком лимона.

У салатниці викласти шарами гриби, салат, знову гриби та присипати пармезаном, що залишився.