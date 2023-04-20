Після свят хочеться чогось легкого, але і смачного. Тож у нагоді стане такий салат.

Інгредієнти:

ківі 3 шт.

грейпфрут 2 шт.

курка (філе) 500 г

олія ​​8 ст.л.

яйце 1 шт.

апельсиновий сік 2 ст.л.

йогурт 3 ст.л.

зелена цибуля (дрібно нарізана) 1 ст.л.

сіль, чорний перець за смаком

Ківі – ідеальний елемент для прикрас (фото Depositphotos)

Куряче філе посолити, поперчити і обсмажити з усіх боків в 2 столових ложках олії до утворення золотистої скоринки. Закрити покришкою й тушкувати на малому вогні протягом 15 хвилин.

Грейпфрути помити, почистити від шкірки, видалити повністю білу частину цедри, за допомогою гострого ножа відокремити часточки одну від одної, а потім зняти з них плівку.

Ківі також почистити, нарізати скибочками. Розбити яйце й відокремити жовток від яєчного білка. Додати до яєчного жовтка апельсиновий сік, сіль, перець й злегка все це збити. Продовжуючи збивати, поступово додати 6 столових ложок олії й отримати однорідну густу масу. Додати до цієї маси йогурт та дрібно нарізану зелену цибулю, добре перемішати отриманий густий соус.

Тушковане куряче філе змішати з фруктами та полити соусом.