Салат з ківі, куркою та грейпфрутом. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Після свят хочеться чогось легкого, але і смачного. Тож у нагоді стане такий салат.
Інгредієнти:
- ківі 3 шт.
- грейпфрут 2 шт.
- курка (філе) 500 г
- олія 8 ст.л.
- яйце 1 шт.
- апельсиновий сік 2 ст.л.
- йогурт 3 ст.л.
- зелена цибуля (дрібно нарізана) 1 ст.л.
- сіль, чорний перець за смаком
Ківі – ідеальний елемент для прикрас (фото Depositphotos)
Куряче філе посолити, поперчити і обсмажити з усіх боків в 2 столових ложках олії до утворення золотистої скоринки. Закрити покришкою й тушкувати на малому вогні протягом 15 хвилин.
Грейпфрути помити, почистити від шкірки, видалити повністю білу частину цедри, за допомогою гострого ножа відокремити часточки одну від одної, а потім зняти з них плівку.
Ківі також почистити, нарізати скибочками. Розбити яйце й відокремити жовток від яєчного білка. Додати до яєчного жовтка апельсиновий сік, сіль, перець й злегка все це збити. Продовжуючи збивати, поступово додати 6 столових ложок олії й отримати однорідну густу масу. Додати до цієї маси йогурт та дрібно нарізану зелену цибулю, добре перемішати отриманий густий соус.
Тушковане куряче філе змішати з фруктами та полити соусом.
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