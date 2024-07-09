Кукурудзяний крем-суп. Рецепт дня0
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Сезон кукурудзи триває і її можна не лише смажити, варити чи запікати, а й робити з неї повноцінні страви.
Інгредієнти:
- кукурудза – 10-12 шт.;
- вершкове масло – 50 г;
- вода – 500 мл;
- вершки – 250 мл;
- сіль за смаком;
- свіжа зелень за смаком;
- перець за смаком.
Спосіб приготування:
Вимийте і висушіть качани. Гострим ножем зріжте зерна, пишуть «Домашні кухарі». Викладіть їх в глибоку каструлю і додайте вершкове масло. Поставте на вогонь. Підсоліть і поперчіть зерна. Томіть декілька хвилин, помішуючи, а потім додайте води.
Не перестаючи помішувати, варіть 7 хвилин на середньому вогні.Додайте вершки і трохи борошна. Ретельно перемішайте все. Для насиченішого смаку можете додати в крем-суп спеції, які вам до вподоби.
Збийте в блендері все до однорідності, а потім знову поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Можна залишити трохи цільних зерен, щоб додати в суп при подачі.