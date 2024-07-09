Сезон кукурудзи триває і її можна не лише смажити, варити чи запікати, а й робити з неї повноцінні страви.

Інгредієнти:

кукурудза – 10-12 шт.;

вершкове масло – 50 г;

вода – 500 мл;

вершки – 250 мл;

сіль за смаком;

свіжа зелень за смаком;

перець за смаком.

Спосіб приготування:

Вимийте і висушіть качани. Гострим ножем зріжте зерна, пишуть «Домашні кухарі». Викладіть їх в глибоку каструлю і додайте вершкове масло. Поставте на вогонь. Підсоліть і поперчіть зерна. Томіть декілька хвилин, помішуючи, а потім додайте води.

Не перестаючи помішувати, варіть 7 хвилин на середньому вогні.Додайте вершки і трохи борошна. Ретельно перемішайте все. Для насиченішого смаку можете додати в крем-суп спеції, які вам до вподоби.

Збийте в блендері все до однорідності, а потім знову поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Можна залишити трохи цільних зерен, щоб додати в суп при подачі.