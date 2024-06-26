Кукурудзяна запіканка вийде поживна та корисна, ідеальна для літнього сніданку.

Інгредієнти (на 1 порцію):

сире насіння кукурудзи;

яйця – 1 шт;

кисломлочний сир – 25 г;

вівсяні пластівці – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

В блендер помістити сире насіння кукурудзи, яйце, сир, вівсянку. Можна додати трохи солі. Без солі запіканка буде солодка, якщо кукурудза солодка. Всі інгредієнти потрібно змолоти до однорідності.

Отриману масу викласти у змащені маслом формочки.

Готувати в пароварці чи на водяній бані приблизно 20 хвилин. Запіканка добре підніметься, при охолодженні осяде.