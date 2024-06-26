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Запіканка з молодої кукурудзи. Рецепт дня0
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Кукурудзяна запіканка вийде поживна та корисна, ідеальна для літнього сніданку.
Інгредієнти (на 1 порцію):
- сире насіння кукурудзи;
- яйця – 1 шт;
- кисломлочний сир – 25 г;
- вівсяні пластівці – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
В блендер помістити сире насіння кукурудзи, яйце, сир, вівсянку. Можна додати трохи солі. Без солі запіканка буде солодка, якщо кукурудза солодка. Всі інгредієнти потрібно змолоти до однорідності.
Отриману масу викласти у змащені маслом формочки.
Готувати в пароварці чи на водяній бані приблизно 20 хвилин. Запіканка добре підніметься, при охолодженні осяде.
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