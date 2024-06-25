6 рецептів літніх салатів. Підбірка ZAXID.NET0
Влітку хочеться корисних та поживних страв, і щоб готування не займало багато часу. Підбірку легких літніх салатів чиайте на ZAXID.NET.
Молодий горох зробить простий салат по-літньому смачним і свіжим.
Салат з пекінської капусти, шинки та омлету
Салат з пекінської капусти – один з найшвидших у приготуванні. Ця страва буде ситною та поживною.
Вітамінний салат з селерою, морквою та яблуком
Салат з селерою – свіжий, хрусткий і певною мірою різкий. Страва дуже освіжає та настільки смачна, що ви станете її прихильником з першої спроби.
Салат з помідорів, персиків та сиру
Персики чудово поєднуються з помідорами та сиром у цій страві. Різноманітність смаків робить її оригінальною і дуже насиеною.
Салат з молодої капусти з огірком та зеленим горошком
Літо – сезон овочів. Салат з свіжої капусти, огірків та горошку – справжня вітамінна бомба.
Салат з простим та яскравим смаком. Курка в поєднанні з редисом чудово підійде для ситного обіду чи вечері.