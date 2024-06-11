Влітку хочеться готувати легкі та швидкі страви з сезонних овочів та фруктів. ZAXID.NET підготував підбірку з десяти страв та десертів, які сподобаються кожному.

Шпинатні млинці з червоною рибою

Якщо ви любите шпинат, але не знаєте, як ним урізноманітнити свій раціон, тоді приготуйте легкі шпинатні млинці з червоною рибою.

Вітамінний салат з селерою, морквою та яблуком

Салат з селерою – свіжий, хрусткий і певною мірою різкий. Страва дуже освіжає та настільки смачна, що ви станете її прихильником з першої спроби.

Спаржа, запечена у духовці

Один з найпростіших рецептів приготування спаржі. Спаржа запікається в духовці з невеликою кількістю морської солі таподається з натертим сиром.

Крем-суп з кропиви та селери

Крем-суп. з кропиви та селери смачний та дієтичний, він має чудовий смак та гарний смарагдовий колір.

Оладки з кабачків з варіаціями

Кабачкові оладки дуже схожі на деруни, але більш літні та легкі.

Свинина в вершково-малиновому соусі

Свіжа малина зробить ваше м’ясо соковитим і надасть особливого смаку.

Смажені лисички з часником

Лисички готувати дуже просто. Традиційно їх смажать або тушкують з картоплею, роблять з них ризотто чи додають до начинки для пирогів. Проте ми спробували знайти найпростіший рецепт, який може стати й суперсмачною самостійною стравою, і основою для усіх перелічених вище варіантів.

Сирна запіканка з черешнею

Соковита сирна запіканка дуже ніжна і повітряна, а кислуватий смак вишні доповнює солодкий смак сиру.

Три маринади для овочів на грилі

Літо провокує на готування їжі на природі. Проте не все впирається в м’ясо. Овочі теж виходять дуже смачними. Ми даємо базовий набір, можна також брати усі, які смакують. Наприклад, кукурудзу, фенхель, моркву, спаржу, порей (картоплю варто підварити) тощо. Готувати також такі овочі можна й на електричному грилі.

Полуничне морозиво

Дуже легкий рецепт натурального домашнього морозива з чотирьох простих інгредієнтів.