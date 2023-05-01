Крем-суп. з кропиви та селери смачний та дієтичний, він має чудовий смак та гарний смарагдовий колір.

Інгредієнти (на 4 порції):

порей 100 г

корінь селери 300 г

олія 30 мл

масло 50 г

молода кропива 1 великий пучок

бульйон курячий 300 мл

молоко або вершки 500 мл

прованські трави за смаком

базилік за смаком

майоран за смаком

сіль, перець за смаком

Прикрасити суп можна грінками або додати кілька крапель олії (фото Shutterstock)

Очищену селеру нарізати великими кубиками, порей нарізати півкільцями. У розігрітій каструлі у нагрітій олії розтопити масло, обсмажити цибулю, постійно помішуючи. Додати нарізану селеру та обсмажувати кілька хвилин. Посолити, додати спеції, добре перемішайте. Додати бульйон та варити 5-7 хвилин (до готовності селери).

Додати кропиву, добре перемішати та накрити покришкою. Зняти каструлю з вогню та перебити суп блендером.

Додайте частинами гаряче молоко або вершки, щоб довести суп до необхідної консистенції. Потім прокип'ятити суп ще раз протягом кількох хвилин та дати настоятися приблизно 20 хвилин.