Сироп із кропиви допоможе наситити вітамінами будь-який напій. Це особливо актуально взимку, коли їх бракує. Але робити його потрібно зараз.

Інгредієнти:

кропива молода 1 кг

мед 500 г

вода 1 л.

Вітаміна С у кропиві вчетверо більше ніж у лимоні (фото IStock).

Взяти 1 кг листя молодої кропиви. Добре промити під проточною водою та висушити паперовим рушником. Очевидно, що працювати з листям кропиви потрібно у рукавичках.

Перекрутити його на м'ясорубці, покласти у каструлю та влити три склянки води.

На середньому вогні довести до кипіння, проварити 1 хвилину. Трохи охолодити та відфільтрувати крізь марлю.

У отриманий при відтискання кропиви відвар покласти мед, добре перемішайте. Додати його у воду, що в який варилось листя, знову довести до кипіння. Зняти з вогню. Охолодити та розлити сироп у зручний посуд.

Зберігати його краще у холодильнику.