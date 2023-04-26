Сироп із кропиви. Рецепт дняДарина Цвях, 0
До теми
Сироп із кропиви допоможе наситити вітамінами будь-який напій. Це особливо актуально взимку, коли їх бракує. Але робити його потрібно зараз.
Інгредієнти:
- кропива молода 1 кг
- мед 500 г
- вода 1 л.
Вітаміна С у кропиві вчетверо більше ніж у лимоні (фото IStock).
Взяти 1 кг листя молодої кропиви. Добре промити під проточною водою та висушити паперовим рушником. Очевидно, що працювати з листям кропиви потрібно у рукавичках.
Перекрутити його на м'ясорубці, покласти у каструлю та влити три склянки води.
На середньому вогні довести до кипіння, проварити 1 хвилину. Трохи охолодити та відфільтрувати крізь марлю.
У отриманий при відтискання кропиви відвар покласти мед, добре перемішайте. Додати його у воду, що в який варилось листя, знову довести до кипіння. Зняти з вогню. Охолодити та розлити сироп у зручний посуд.
Зберігати його краще у холодильнику.