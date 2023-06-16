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Спаржа, запечена у духовці. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Один з найпростіших рецептів приготування спаржі. Спаржа запікається в духовці з невеликою кількістю морської солі таподається з натертим сиром.
Інгредієнти(на 4 порції):
- спаржа 16 шт.
- олія оливкова 2 ст. л.
- крупна морська сіль – 1 ч. л.
- сир пармезан (або інший твердий за бажанням) 2 ст. л.
Страва може бути як самостійною, так і гарніром (фото Chef Simon)
Попередньо нагріти духовку до 200°. У спаржі видалити грубі кінці та викласти стебла одним шаром на деко. Збризнути спаржу оливковою олією та посипати сіллю.
Поставити деко зі спаржею у розігріту духовку та запікати, періодично перевертаючи стебла, протягом 10-15 хвилин.
Дістати з духовки, перекласти спаржу на тарілку, посипати натертим сиром.
За бажанням страву можна посипати перцем та улюбленими спеціями.
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