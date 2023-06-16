Один з найпростіших рецептів приготування спаржі. Спаржа запікається в духовці з невеликою кількістю морської солі таподається з натертим сиром.

Інгредієнти(на 4 порції):

спаржа 16 шт.

олія оливкова 2 ст. л.

крупна морська сіль – 1 ч. л.

сир пармезан (або інший твердий за бажанням) 2 ст. л.

Страва може бути як самостійною, так і гарніром (фото Chef Simon)

Попередньо нагріти духовку до 200°. У спаржі видалити грубі кінці та викласти стебла одним шаром на деко. Збризнути спаржу оливковою олією та посипати сіллю.

Поставити деко зі спаржею у розігріту духовку та запікати, періодично перевертаючи стебла, протягом 10-15 хвилин.

Дістати з духовки, перекласти спаржу на тарілку, посипати натертим сиром.

За бажанням страву можна посипати перцем та улюбленими спеціями.