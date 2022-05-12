Сезон спаржі є коротким, а українські фермери не так давно почали її вирощувати. Тож пропонуємо найпростіший та найпопулярніший рецепт для делікатного та корисного овоча, який водночас може стати знаком взаємопідтримки.

Інгредієнти:

спаржа 2 пучки

Соус:

яєчні жовтки 2 шт.

лимонний сік 1 ст. л.

гаряча вода 1 ст. л.

масло 160 гр.

діжонська гірчиця 4 ч.л.

Спаржу можна подавати як гарнір або як самостійну страву (фото Shutterstock)

Змішати яєчні жовтки з лимонним соком та гарячою водою. Поставити миску на каструлю з окропом (вона має залишатись на невеликому вогні). Варити, постійно збиваючи, до загусання 1-3 хвилини. Потрібно негайно зняти з водяної бані, якщо яйця почнуть згортатися. Поступово додати масло, нарізане шматками, поки соус не загусне (3-5 хвилин). Додати 4 ч. л. діжонської гірчиці, посолити та поперчити до смаку.

Нижні кінці спаржі підрізати та зачистити від жорсткої шкірки, стебла бланширувати в підсоленому окропі, поки вони стануть ніжними (приблизно 3-5 хвилин). Злити воду. Розкласти їх на тарілці та полити гарячим соусом з зернистою гірчицею та відразу подати. Можна подавати з варений яйцем та/або скибкою лимона.