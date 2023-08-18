Літо провокує на готування їжі на природі. Проте не все впирається в м’ясо. Овочі теж виходять дуже смачними. Ми даємо базовий набір, можна також брати усі, які смакують. Наприклад, кукурудзу, фенхель, моркву, спаржу, порей (картоплю варто підварити) тощо. Готувати також такі овочі можна й на електричному грилі.

Інгредієнти:

помідори звичайні або чері 2-6 шт.

болгарський перець 2 шт.

баклажан 1 шт.

кабачок 1 шт.

цибуля 1 шт.

печериці 200 г

Овочі можна насадити на дерев'яні шпажки (фото Cuisine parfaite)

Маринад з часнику та соєвого соусу

орегано сухий 1 ч.л.

майоран сухий за смаком

тим’ян 1 ч.л.

розмарин за смаком та бажанням

перець червоний мелений 1 ч.л.

перець чорний мелений 1 ч.л.

соєвий соус 1 ст.л.

оливкова олія 4 ст. л.

часник 5 зубчиків

Маринад з бальзамічним оцтом

бальзамічний оцет 2 ст.л.

вода 50 мл

оливкова або рафінована олія 100 мл

сухий базилік 1 ч.л.

часниковий порошок 1 ч.л.

цукор, сіль по 0,5 ч.л.



Маринад з медом та гірчицю

мед 50 мл

олія 50 мл

соєвий соус 50 мл

діжонська гірчиця 2 ст.л.

сушений базилік або суміш трав 1 ч.л.

суміш перців за смаком.

Овочі можуть бути усі, які подобаються (фото Cuisine parfaite)

Заправка для готових овочів

часник 2 зубчики

оливкова олія 2 ст.л.

лимонний сік 1 ст.л.



Баклажан, цукіні або кабачок, печериці, помідори та болгарський перець помити. Цибулю та часник почистити. Цукіні (кабачок) та баклажани нарізати кільцями завтовшки близько 1 см. Болгарський перець розрізати навпіл, видалити насіння. За бажанням порізати перець на 4 частини. Цибулю нарізати товстими кільцями. У кожному помідорі зробити кілька проколів зубочисткою. Якщо вони великі, то нарізати шрубими кільцями.

У глибокій мисці добре перемішати всі інгредієнти маринаду (того, який найбільше смакує). Залити всі овочі маринадом. Залишити мінімум на годину.

Далі овочі можна викласти на розігрітий гриль або так як є або насадити на дерев'яні шпажки. Шпажки перед тим витримати годину в воді, щоб вони не горіли. Смажити овочі до готовності. Готові овочі полити заправкою.

Якщо овочі залишаться, можна наступного дня використати їх для цієї страви.