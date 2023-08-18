Три маринади для овочів на грилі. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Літо провокує на готування їжі на природі. Проте не все впирається в м’ясо. Овочі теж виходять дуже смачними. Ми даємо базовий набір, можна також брати усі, які смакують. Наприклад, кукурудзу, фенхель, моркву, спаржу, порей (картоплю варто підварити) тощо. Готувати також такі овочі можна й на електричному грилі.
Інгредієнти:
- помідори звичайні або чері 2-6 шт.
- болгарський перець 2 шт.
- баклажан 1 шт.
- кабачок 1 шт.
- цибуля 1 шт.
- печериці 200 г
Овочі можна насадити на дерев'яні шпажки (фото Cuisine parfaite)
Маринад з часнику та соєвого соусу
- орегано сухий 1 ч.л.
- майоран сухий за смаком
- тим’ян 1 ч.л.
- розмарин за смаком та бажанням
- перець червоний мелений 1 ч.л.
- перець чорний мелений 1 ч.л.
- соєвий соус 1 ст.л.
- оливкова олія 4 ст. л.
- часник 5 зубчиків
Маринад з бальзамічним оцтом
- бальзамічний оцет 2 ст.л.
- вода 50 мл
- оливкова або рафінована олія 100 мл
- сухий базилік 1 ч.л.
- часниковий порошок 1 ч.л.
- цукор, сіль по 0,5 ч.л.
Маринад з медом та гірчицю
- мед 50 мл
- олія 50 мл
- соєвий соус 50 мл
- діжонська гірчиця 2 ст.л.
- сушений базилік або суміш трав 1 ч.л.
- суміш перців за смаком.
Овочі можуть бути усі, які подобаються (фото Cuisine parfaite)
Заправка для готових овочів
- часник 2 зубчики
- оливкова олія 2 ст.л.
- лимонний сік 1 ст.л.
Баклажан, цукіні або кабачок, печериці, помідори та болгарський перець помити. Цибулю та часник почистити. Цукіні (кабачок) та баклажани нарізати кільцями завтовшки близько 1 см. Болгарський перець розрізати навпіл, видалити насіння. За бажанням порізати перець на 4 частини. Цибулю нарізати товстими кільцями. У кожному помідорі зробити кілька проколів зубочисткою. Якщо вони великі, то нарізати шрубими кільцями.
У глибокій мисці добре перемішати всі інгредієнти маринаду (того, який найбільше смакує). Залити всі овочі маринадом. Залишити мінімум на годину.
Далі овочі можна викласти на розігрітий гриль або так як є або насадити на дерев'яні шпажки. Шпажки перед тим витримати годину в воді, щоб вони не горіли. Смажити овочі до готовності. Готові овочі полити заправкою.
Якщо овочі залишаться, можна наступного дня використати їх для цієї страви.