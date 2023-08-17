Кускус із запеченими овочами можна їсти гарячим або холодним, як гарнір чи як самостійну страву. Ми даємо дуже умовний набір овочів, який можна змінювати як завгодно на власний смак. Головне – принцип.

Інгредієнти:

кускус 1 скл.

кабачки 1 шт.

баклажан 1 шт.

перець болгарський 1 шт.

цибуля червона 1 шт.

помідори 2 шт.

вода 500 мл

сіль, перець за смаком

паприка мелена, розмарин, м'ята за бажанням

часник 2 зубчики

оливкова олія 2 ст.л.

Овочі можна обирати на свій смак (фото Cuisine parfaite)

Розігріти духовку до 200°. Нарізати кабачки та баклажани на кубики. Цибулю півкільцями, перець скибками, помідори половинками. Якщо використовуєте помідори чері, то їх потрібно залишити цілими.

Викласти овочі на деко, застелене папером для випічки. Додати оливкову олію (1 ст.л.) та приправте сіллю та перцем. Запікайте овочі приблизно 15 хвилин.

Покласти кускус у глибоку пательню або баняк з грубим дном, залити водою та залишити під покришкою на 5-10 хвилин. Додати 1 ст. л. оливкової олії, потім овочі. Нарізати зелень, якщо використовуєте та додати до страви.

Якщо є бажання зробити цю страву більш марокканською, то можна додати трохи лимонної цедри та підсмажений на сухій пательні мигдаль (приблизно 3 ст.л.).