Хрумкі смажені баклажани ідеально поєднуються з помідорами та сиром фета або бринзою.



Інгредієнти:

баклажани 1 великий

помідори 2 шт.

сир 150 г

олія (для смаження) 150 мл

часник 2-3 зубчики

крохмаль 2 ч.л.

петрушка пучок

Для заправки:

оливкова олія 2 ст. л.

лимонний сік 1 ч.л.

мед 1 ч.л.

перець чорний мелений, сіль за смаком

Замість фети можна використати вершковий сир або моцарелу (фото Shutterstock)

Для заправки з'єднати оливкову олію, лимонний сік, мед, мелений чорний перець. Збити до однорідності. Баклажан помити, обсушити та нарізати плястерками, покласти в миску, посолити та залишити на 10 хвилин. Обсушити.

Помідори помити, обсушити та нарізати скибками. Можна використати помідори чері або різнокольорові помідори. Буде гарно.

Зелень помити та обсушити, дрібно нарізати. Замість петрушки можна використати ту зелень, яка подобається. Часник почистити та подрібнити.

Добре обваляти баклажани у крохмалі, кожен шматочок з усіх боків має бути покритий крохмалем. У пательні з високими бортами розігріти олію. Невеликими партіями обсмажити баклажани на сильному вогні до рум'яної скоринки.

Готові хрумкі баклажани витягнути та покласти на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир. Дуже важливо обсмажити баклажани в самому кінці, коли решта овочів буде нарізана, а заправка приготовлена. Подавати салат бажано теплим, щоб баклажани були хрумкими.

У мисці з'єднати теплі баклажани, помідори, часник, нарізаний шматочками сир та зелень. Посолити. Все обережно перемішати.

Полити салат заправкою та подавати. Цей салат можна подавати й холодним, але тоді баклажани не будуть хрумкими. Проте дуже смачними вони залишаться все одно.