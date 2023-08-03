Баклажан забагато не буває. Ось проста літня страва, де цей чудовий овоч став соусом для спагеті.



Інгредієнти:

баклажани 2 шт.

спагеті 500 г

помідори 2-3 шт.

часник 4 зубчики

оливкова олія

базилік свіжий

сіль та перець за смаком

Баклажани можна запекти в духовці або на грилі (фото ChefSimon)



В першу чергу баклажани потрібно запекти в духовці. Для цього їх потрібно помити та, не розрізаючи, покласти у гарячу духовку хвилин на 40. До речі, щоб дурно не витрачати електроенергію чи газ, можна відразу запекти баклажани на цю смачну ікру.

Поки баклажани запікаються, відварити спагеті. Запечені баклажани мають трохи охолонути. Потім потрібно зняти з них шкірку.

Часник дрібно нарізати та обсмажити на розігрітій оливковій олії протягом двох хвилин. Потім додати порізані великими кубиками помідори. Тушкувати хвилин 5. Наприкінці готування додати нарізані кубиками баклажани, посолити та поперчити до смаку.

Подати на стіл разом зі спагеті. Страву можна посипати подрібненим базиліком та тертим пармезаном.

Є ще один варіант: баклажани почистити, нарізати кружечками та запекти на грилі. Як вам смачніше та зручніше.