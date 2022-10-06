Ця турецька страва ідеально поєднує складники та чудово смакує.

Інгредієнти (на 8 порцій):

баклажани 4 шт.

фарш (телятина) 400 гр.

рис 1/3 скл.

олія 2 ст. л.

цибуля 2 шт.

помідори 2 шт.

лимон (сік) 1 шт.

сіль 1/2 ст.л.

зелень петрушки 1 пучок

чорний перець 1/2 ч.л.

вода 2,5 скл.

Можна додати якісь інші овочі за смаком: моркву, перець, кабачок тощо (фото Depositphotos)

Порізати баклажани на половинки, обережно, щоб не пошкодити шкірку, ложкою дістати м’якоть (не до кінця, щоб на шкірці вона також злишилась) та порізати її кубиками. Цибулю почистити, досить тонко порізати та обсмажити в олії. Додати до цибулі промитий рис, влити склянку води, закрити покришкою та варити на середньому вогні приблизно 10 хвилин.

М'ясо дрібно порізати (або пропустити через м'ясорубку), додати до рису, приправити сіллю, перцем (кількість краще регулювати на свій смак) та перемішати. Помідори на кілька хвилин занурити в окріп, зняти шкірку, порізати кубиками та додати до рису з м'ясом. Додати нарізані баклажани. Зверху посипати подрібненою петрушкою, все ретельно перемішати.

Страву добре посипати тертим сиром (фото Depositphotos)

Підготовлений фарш розподити по половинках баклажан, викласти в форму, залити водою (приблизно 1,5 склянки), збризнути соком 1 лимона, готувати у добре прогрітій духовці до готовності (приблизно 30-40 хвилин).

Готові баклажани посипати свіжою зеленню або тертим сиром.

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