То майже деруни, але літні, легенькі.

Інгредієнти:

кабачки 2-3 маленьких або 1 великий

яйця 2 шт.

часник 3-5 зубчиків (приблизно)

борошно 3 ст. л.

каррі (краще лагідний) 1 ч.л.

сіль за смаком

Страва смачна сама по собі, але додатки можуть її урізноманітнити (фото ZAXID.NET)

Кабачки натерти на тертці, додати яйця, сіль, спеції, кілька ложок борошна до такої консистенції, щоб тісто можна було набирати в ложку, але маса не має бути густою. Смажити на олії, подавати зі сметаною.

За бажанням у тісто можна додати сир або бринзу. Є оригінальніший варіант: оладки можна посмажити і у вафельниці. А ще можна посмажити не оладки, а млинці і перемастити сметаною або майонезом з часником та прикрасити помідорами та зеленню. Також кабачок можна замінити цукіні.