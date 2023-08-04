П’ять рецептів маринаду до свинячих реберецьДарина Цвях, 0
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Свинячі реберця є прекрасною альтернативою шашлику. Кількість маринадів для них практично нескінченна і дає велике поле для фантазії. Ми обрали лише декілька. Крім того, готувати реберця можна різними способами: запікати в духовці, смажити на пательні чи на ватрі та грилі. Все залежить від умов, бажання та погоди.
Маринад з медом та соєвим соусом
Інгредієнти:
- часник 3 зубчики
- олія 1 ст. л.
- реберця 1 кг
- соєвий соус 4-5 ст. л.
- пучок улюблених трав
- мед 2-3 ст. л.
- діжонська гірчиця 1 ст. л.
- сіль, мелений чорний перець за смаком
Розрізати свинячі ребра на 2-3 кістки. Нарізати часник кільцями (зручно брати великі зубчики). Розчинити мед у соєвому соусі. Додайте в суміш гірчицю, часник та 1 столову ложку олії. Ретельно перемішати. Додати перець, сіль та полити маринадом ребра.
Залишіть маринуватися мінімум на 1 годину. А можна і на ніч. Періодично помішувати, щоб маринад розподілявся рівномірно.
Запекти, прикрасити страву нарізаною зеленню.
Маринад з пивом
Інгредієнти:
- реберця 1 кг
- суміш улюблених сушених трав 1 ст. л.
- олія
- світле пиво 250 мл
- апельсин 3 шт. (або 200 мл натурального соку)
- мелений чорний перець 0,5 ч. л.
- часник 3–4 зубчики
- сіль 1,5 ч. л.
Ребра розрізати порційно. Змішати в мисці сіль із травами та перцем. Натерти реберця з обох боків цією сумішшю. Подрібнити часник, натерти ним ребра. Перекласти їх у миску і залиште маринуватися в холодильнику щонайменше на годину або більше.
Витиснути з апельсинів сік, змішати його з пивом. Залити ребра та маринувати ще годину.
Маринад ідеальний для духовки. Під час випікання ребра можна поливати соком та пивом.
Маринад з мінеральною водою
Інгредієнти:
- реберця 1 кг
- цибуля 2 шт.
- соєвий соус 80 мл
- сильно газована мінеральна вода 250 мл
- цукор (краще коричневий) 1 ст.л.
Цибулю нарізати півкільцями, залити її водою та соєвим соусом, додати цукор (можна замінити медом) та перемішати. Вилити маринад на реберця та залишити в холодильнику на ніч.
Реберця барбекю
Інгредієнти:
- мелене насіння коріандру 1 ч.л.
- свіжі трави 1 пучок
- реберця 1 кг
- цибуля 2 шт.
- кетчуп 100 мл
- суміш перців ½ ч.л.
- копчена паприка ½ ч.л.
- сіль за смаком
Реберця нарізати порційно. Натерти усіма спеціями та змастити кетчупом. Цибулю нарізати кільцями, зелень порубати, змішати. Додати до м'яса та перемішати. Залишити у холодильнику на ніч.
Маринад з кефіру
Інгредієнти:
- реберця 1 кг.
- сіль за смаком
- кріп та кінза по кілька гілочок
- кефір 1 скл.
- часник 2-3 зубчики
- цибуля 1 шт.
- перець чорний мелений за смаком
Часник та зелень дрібно порубати, цибулю нарізати кільцями. Покласти реберця до глибокої миски, додати кефір, часник, цибулю, перець, сіль та зелень, перемішати. Залиште в холодильнику на три години (краще на ніч).