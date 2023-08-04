Свинячі реберця є прекрасною альтернативою шашлику. Кількість маринадів для них практично нескінченна і дає велике поле для фантазії. Ми обрали лише декілька. Крім того, готувати реберця можна різними способами: запікати в духовці, смажити на пательні чи на ватрі та грилі. Все залежить від умов, бажання та погоди.

Маринад з медом та соєвим соусом

Інгредієнти:

часник 3 зубчики

олія 1 ст. л.

реберця 1 кг

соєвий соус 4-5 ст. л.

пучок улюблених трав

мед 2-3 ст. л.

діжонська гірчиця 1 ст. л.

сіль, мелений чорний перець за смаком

Розрізати свинячі ребра на 2-3 кістки. Нарізати часник кільцями (зручно брати великі зубчики). Розчинити мед у соєвому соусі. Додайте в суміш гірчицю, часник та 1 столову ложку олії. Ретельно перемішати. Додати перець, сіль та полити маринадом ребра.

Залишіть маринуватися мінімум на 1 годину. А можна і на ніч. Періодично помішувати, щоб маринад розподілявся рівномірно.

Запекти, прикрасити страву нарізаною зеленню.

Маринад з пивом

Інгредієнти:

реберця 1 кг

суміш улюблених сушених трав 1 ст. л.

олія

світле пиво 250 мл

апельсин 3 шт. (або 200 мл натурального соку)

мелений чорний перець 0,5 ч. л.

часник 3–4 зубчики

сіль 1,5 ч. л.

Ребра розрізати порційно. Змішати в мисці сіль із травами та перцем. Натерти реберця з обох боків цією сумішшю. Подрібнити часник, натерти ним ребра. Перекласти їх у миску і залиште маринуватися в холодильнику щонайменше на годину або більше.

Витиснути з апельсинів сік, змішати його з пивом. Залити ребра та маринувати ще годину.

Маринад ідеальний для духовки. Під час випікання ребра можна поливати соком та пивом.

Маринад з мінеральною водою

Інгредієнти:

реберця 1 кг

цибуля 2 шт.

соєвий соус 80 мл

сильно газована мінеральна вода 250 мл

цукор (краще коричневий) 1 ст.л.

Цибулю нарізати півкільцями, залити її водою та соєвим соусом, додати цукор (можна замінити медом) та перемішати. Вилити маринад на реберця та залишити в холодильнику на ніч.

Реберця барбекю

Інгредієнти:

мелене насіння коріандру 1 ч.л.

свіжі трави 1 пучок

реберця 1 кг

цибуля 2 шт.

кетчуп 100 мл

суміш перців ½ ч.л.

копчена паприка ½ ч.л.

сіль за смаком

Реберця нарізати порційно. Натерти усіма спеціями та змастити кетчупом. Цибулю нарізати кільцями, зелень порубати, змішати. Додати до м'яса та перемішати. Залишити у холодильнику на ніч.

Маринад з кефіру

Інгредієнти:

реберця 1 кг.

сіль за смаком

кріп та кінза по кілька гілочок

кефір 1 скл.

часник 2-3 зубчики

цибуля 1 шт.

перець чорний мелений за смаком



Часник та зелень дрібно порубати, цибулю нарізати кільцями. Покласти реберця до глибокої миски, додати кефір, часник, цибулю, перець, сіль та зелень, перемішати. Залиште в холодильнику на три години (краще на ніч).