Смачно та просто. Спеції та прянощі можна використовувати на свій смак



Інгредієнти:

шпондер сирий 1 кг

часник 8-10 зубчиків

сіль 1 ч.л.

перець за смаком

спеції сухі (паприка, італійські трави, хмелі-сунелі, чебрець, коріандр, перець чилі тощо) за смаком

лавровий лист 3-5 шт.

Спеції можна обирати за смаком, ідеально пасубть суміш перців та паприка (фото Kuchnia)

Найкраще обрати шпондер з великою кількістю м’яса. Розігріти духовку до 190°.

Промити шпондер у проточній воді та добре обсушити за допомогою паперового рушника. Часник почистити, зробити у м’яс надрізи гострим тонким ножем та вставити часник. Якщо зубчики часнику дуже великі, можна кожен зубчик розрізати на 2-3 частини.

Посипати сіллю, меленим перцем та спеціями на свій смак. Втерти сіль та спеції руками в м’ясо.

Викласти м’ясо на фольгу. Зверху покласти кілька лаврових листків.

Щільно загорнути м’ясо у фольгу. Покласти його у форму для запікання та поставити у гарячу духовку приблизно на 1,5 години. Коли шпондер буде готовий, витягнути форму з духовки. Гострим ножем прорізати фольгу та дайте кілька хвилин постояти. Все.