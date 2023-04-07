У Львові проблема із ковбасною «суконочкою» не стоїть: легко можна купити готові промиті і навіть підсолені кишки. Якщо кишки купуються не запаковані, то їх потрібно дуже ретельно промити під теплою водою з обох боків (вивертати зручно за допомогою кулькової ручки).

Інгредієнти:

свинина нежирна 1,5 кг

яловичина 300 гр

грудка куряча 2 шт

цибуля 2 шт.

часник 3 зубчики

сало сире 150-200 г

вино червоне 2 ст.л.

сік томатний крижаний 200 мл

вода крижана 200 мл

цукор 1 ч.л.

сіль, перець, мелений, мускатний горіх, мелений коріандр, гірчиця горошком, орегано, базилік за бажанням та за смаком

Томатний сік та червоне вино дають ковбасі приємного кольору (фото Depositphotos)

Свинину і яловичину прокрутила через м'ясорубку з решіткою з дуже великими дірками, філе і сало дрібно порізати (якщо свинина жирна то сала не потрібно), все добре вимісити руками з іншими інгредієнтами і залишити мінімум на 1 годину просочуватися. Цибулю та часник обов'язково дрібно порізати: чим дрібніше, тим краще. За цей час добре промити кишки теплою водою (не гарячою!).

Одягнути насадку для начинки ковбаси, на неї обережно натягнути кишку. Важливо: кишку з одного боку зав'язати ниткою і перш ніж одягнути на насадку, включити м'ясорубку (швидкість завжди найменша ) і нехай фарш трохи вийде через насадку і тільки тоді одягати кишку, тоді в ній не буде повітря.

У процесі наповнення тримати кишку на насадці. Довгі ковбаски робити не треба, десь сантиметрів 10-15. Перев’язати і, продовжувати начиняти.

Викласти ковбасу в сковорідку, налити води 0.5 см і довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму, закрити кришкою і парити 15 хв, перевернути акуратно ковбасу і ще 10 хв довипарювати рідину, потім долити трохи олії і посмажити до золотистої скоринки.