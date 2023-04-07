Ковбаса в пательні. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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У Львові проблема із ковбасною «суконочкою» не стоїть: легко можна купити готові промиті і навіть підсолені кишки. Якщо кишки купуються не запаковані, то їх потрібно дуже ретельно промити під теплою водою з обох боків (вивертати зручно за допомогою кулькової ручки).
Інгредієнти:
- свинина нежирна 1,5 кг
- яловичина 300 гр
- грудка куряча 2 шт
- цибуля 2 шт.
- часник 3 зубчики
- сало сире 150-200 г
- вино червоне 2 ст.л.
- сік томатний крижаний 200 мл
- вода крижана 200 мл
- цукор 1 ч.л.
- сіль, перець, мелений, мускатний горіх, мелений коріандр, гірчиця горошком, орегано, базилік за бажанням та за смаком
Томатний сік та червоне вино дають ковбасі приємного кольору (фото Depositphotos)
Свинину і яловичину прокрутила через м'ясорубку з решіткою з дуже великими дірками, філе і сало дрібно порізати (якщо свинина жирна то сала не потрібно), все добре вимісити руками з іншими інгредієнтами і залишити мінімум на 1 годину просочуватися. Цибулю та часник обов'язково дрібно порізати: чим дрібніше, тим краще. За цей час добре промити кишки теплою водою (не гарячою!).
Одягнути насадку для начинки ковбаси, на неї обережно натягнути кишку. Важливо: кишку з одного боку зав'язати ниткою і перш ніж одягнути на насадку, включити м'ясорубку (швидкість завжди найменша ) і нехай фарш трохи вийде через насадку і тільки тоді одягати кишку, тоді в ній не буде повітря.
У процесі наповнення тримати кишку на насадці. Довгі ковбаски робити не треба, десь сантиметрів 10-15. Перев’язати і, продовжувати начиняти.
Викласти ковбасу в сковорідку, налити води 0.5 см і довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму, закрити кришкою і парити 15 хв, перевернути акуратно ковбасу і ще 10 хв довипарювати рідину, потім долити трохи олії і посмажити до золотистої скоринки.
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