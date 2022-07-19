Рецепти
Свинина в вершково-малиновому соусі. Рецепт дняДарина Цвях, 0
До теми
- Свиняча вирізка на грилі. Рецепт дня ZAXID.NET
- Тефтелі у сметанному соусі в мультиварці. Рецепт дня ZAXID.NET
- Традиційна грецька мусака. Рецепт дня ZAXID.NET
Спробумо використати свіжу малину для того, аби надати м'ясу цікавого смаку.
Інгредієнти:
- свинина 1кг.
Для соусу:
- малина свіжа 250 гр.
- вершки 10% 250 мл.
- яблуко 1шт.
- масло 30 гр.
- сіль, суміш перців за смаком.
Яблуко та малина – вірні друзі м'яса. Так само можна приготувати курятину (фото Depositphotos)
Приготувати соус: яблуко почистити, порізати шматочками, протушкувати на маслі 5 хвилин. Додати малину, вершки, сіль, перець. Тушкувати на повільному вогні, помішуючи та не допускаючи кипіння 5-7 хвилин. Соус збити блендером. Трохи охолодити.
М'ясо порізати великими шматкамим (як на відбівні). Замаринувати в соусі мінімум на годину. Тушкувати на повільному вогні 1,5-2 години.
Тушкувати можна у мультиварці, але не у скороварці. Режими: «Тушкування», «Мультикухар», 95°, 2 години.
При подачі можна прикрасити ягодами малини.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter