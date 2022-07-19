Спробумо використати свіжу малину для того, аби надати м'ясу цікавого смаку.

Інгредієнти:

свинина 1кг.

Для соусу:

малина свіжа 250 гр.

вершки 10% 250 мл.

яблуко 1шт.

масло 30 гр.

сіль, суміш перців за смаком.

Яблуко та малина – вірні друзі м'яса. Так само можна приготувати курятину (фото Depositphotos)

Приготувати соус: яблуко почистити, порізати шматочками, протушкувати на маслі 5 хвилин. Додати малину, вершки, сіль, перець. Тушкувати на повільному вогні, помішуючи та не допускаючи кипіння 5-7 хвилин. Соус збити блендером. Трохи охолодити.

М'ясо порізати великими шматкамим (як на відбівні). Замаринувати в соусі мінімум на годину. Тушкувати на повільному вогні 1,5-2 години.

Тушкувати можна у мультиварці, але не у скороварці. Режими: «Тушкування», «Мультикухар», 95°, 2 години.

При подачі можна прикрасити ягодами малини.