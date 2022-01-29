Тут все вирішує маринад, максимально простий, але ефект дає чудовий.

Інгредієнти: (на 2 порції)

свиняча вирізка 400-500 гр.

оливкова олія 2-3 ст. л.

часник 2-3 зубчики

лавровий лист 1 шт.

сіль, перець за смаком

Замість гриля для приготування можна використати просту пательню (фото ZAXID.NET)

Свинячу вирізку нарізати досить грубими шматками. Часник почистити та роздушити. Лавровий лист поламати. Усі складники змішати, м'ясо має повністю бути вкритим маринадом. Залишити на кілька годин, краще на ніч.

Посмажити на грилі. Якщо у вас контактинй електричний гриль, то просто дотримуйтесь інструкції. Якщо ні, то треба смажити по кілька хвилин з кожного боку. Якщо гриля немає, то можна посмажити м'ясо і на сковороді. Маринад зробить його смачним у будь-якому випадку.

Для гарніру чудово підійде печена картопля з соусами.