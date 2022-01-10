Як часто буває популярними стравами, можна знайти безліч варіантів їх приготування. Єдине, що залишається незмінним, це те, що бефстроганов – це тонко нарізані шматочки яловичини у сметанному соусі.

Інгредієнти:

яловичина 500 гр.

цибуля 1 шт.

сметана 150 гр.

борошно 1 ст. л.

томатна паста 1 ч. л.

вода 150 мл

сіль, чорний перець

печериці 200 гр. (за бажанням)

Можна додати гриби, буде смачно (фото ZAXID.NET)

Ідеально пасує для цієї страви свіжа яловича вирізка, але якщо її немає, можна змінити її просто добрим шматком м’яса без плівки. М'ясо помити та обсушити. Не розрізаючи яловичину трохи відбити через харчову плівкумолотком для м’яса.

Нарізати м'ясо поперек волокон на тонкі скибочки (товщиною близько 5 мм). Скибочки нарізати тонкою соломкою і обкачати у борошні. Цибулю нарізати тонкими чвертькільцями. Печериці (якщо використовуєте) нарізати не дуже дрібно.

Влити на сковорідку трохи олії, добре її розігріти. Обсмажити м'ясо на дуже гарячій сковороді невеликими порціями, так, щоб м'ясо лежало на пательні в один шар. Потрібно, щоб м'ясні шматочки одразу схопилися скоринкою. Солити наразі не варто. Обсмажити м'ясо 2-3 хвилини, перевертаючи, до утворення скоринки.

У ту ж пательню налити трохи олії, знову добре її розігріти та обсмажити цибулю до золотавого кольору. Додати сметану та томатну пасту. Налити води і добре перемішати. Викласти в пательню м'ясо, посолити, поперчити, добре перемішати та тушкувати ще близько 5 хвилин. Додати печериці (якщо хочете) та тушкувати ще 5 хвилин.

Скуштувати м'ясо. Якщо воно м'яке, бефстроганоф готовий. Якщо м'ясо вийшло твердим, то потрібно закрити його знову покришкою та тушкувати на невеликому вогні до м'якості. На це може знадобитися від 10 до 40 хв. Якщо соус сильно загусне, потрібно просто додати в нього ще трохи води.

Ідеальним гарніром є картопляне пюре. Але рис та макарони теж добре смакуватимуть.