Страва з дуже простих та зрозумілих складників, які дають несподіваний результат.

Інгредієнти (на 2 порції):

телятина 200 гр,

масло 15-20 гр,

вода 200 мл,

цибуля 1 шт.,

айва 1 шт.,

гарбуз 150 гр,

оцет (краще білий винний або яблучний) 1 ст. л.,

цукор 1 ч.л.,

сіль, кориця.

М'ясо промити, нарізати невеликими шматочками та обсмажити до рум'яної скоринки. Цибулю порізати кільцями і обсмажити окремо від м'яса. Промити й нарізати невеликими скибочками айву. Очистити гарбуз та нарізати на невеликі шматочки. Айву та гарбуз додати у сковороду, де смажилося м'ясо, туди ж влити воду, додати цукор, сіль, корицю і варити на повільному вогні протягом 2 годин.

Ця страва також ідеально виходить в мультиварці на режимі «Тушкування». От тільки кількість води треба зменшити приблизно до 50 мл.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»