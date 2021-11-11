Рецепти
Телятина з айвою та гарбузом. Рецепт дня
Для плити та мультиваркиДарина Цвях, 0
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Страва з дуже простих та зрозумілих складників, які дають несподіваний результат.
Інгредієнти (на 2 порції):
- телятина 200 гр,
- масло 15-20 гр,
- вода 200 мл,
- цибуля 1 шт.,
- айва 1 шт.,
- гарбуз 150 гр,
- оцет (краще білий винний або яблучний) 1 ст. л.,
- цукор 1 ч.л.,
- сіль, кориця.
М'ясо промити, нарізати невеликими шматочками та обсмажити до рум'яної скоринки. Цибулю порізати кільцями і обсмажити окремо від м'яса. Промити й нарізати невеликими скибочками айву. Очистити гарбуз та нарізати на невеликі шматочки. Айву та гарбуз додати у сковороду, де смажилося м'ясо, туди ж влити воду, додати цукор, сіль, корицю і варити на повільному вогні протягом 2 годин.
Ця страва також ідеально виходить в мультиварці на режимі «Тушкування». От тільки кількість води треба зменшити приблизно до 50 мл.
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Курка з айвою та картоплею. Рецепт дня ZAXID.NET
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