Страви з локшини фунчози відносять до корейської кухні. Фунчоза легка і поживна, а якщо додати до неї овочі, то страва вийде ситною та водночас дієтичною.

Інгредієнти:

фунчоза – 50 г;

олія рослинна – 30 мл;

морква – 70 г;

перець – 70 г;

кабачок – 60 г;

помідор – 80 г;

часник – 2 зубчика;

куркума – 1/2 ч. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

оцет – 1 ст. л.;

кунжут – 2 ст. л.;

перець, сіль, цукор, зелень за смаком.

Спосіб приготування:

Фунчозу заливаємо окропом і відставляємо на п'ять хвилин, пише Сookpad. Потім промиваємо холодною водою і висипаємо на друшляк, щоб вода повністю стекла.

На олії обсмажуємо нарізані соломкою моркву, солодкий перець, кабачок, помідор. Смажимо, поки овочі не пустять сік і не зм’якнуть. Додаємо овочі до готової локшини.

Потім додаємо спеції: часник, куркума, мелений перець, соєвий соус, оцет, мелений кунжут та нарізану зелень. Усе ретельно перемішуємо.