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Салат з фунчозою та овочами. Рецепт дня0
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Страви з локшини фунчози відносять до корейської кухні. Фунчоза легка і поживна, а якщо додати до неї овочі, то страва вийде ситною та водночас дієтичною.
Інгредієнти:
- фунчоза – 50 г;
- олія рослинна – 30 мл;
- морква – 70 г;
- перець – 70 г;
- кабачок – 60 г;
- помідор – 80 г;
- часник – 2 зубчика;
- куркума – 1/2 ч. л.;
- соєвий соус – 2 ст. л.;
- оцет – 1 ст. л.;
- кунжут – 2 ст. л.;
- перець, сіль, цукор, зелень за смаком.
Спосіб приготування:
Фунчозу заливаємо окропом і відставляємо на п'ять хвилин, пише Сookpad. Потім промиваємо холодною водою і висипаємо на друшляк, щоб вода повністю стекла.
На олії обсмажуємо нарізані соломкою моркву, солодкий перець, кабачок, помідор. Смажимо, поки овочі не пустять сік і не зм’якнуть. Додаємо овочі до готової локшини.
Потім додаємо спеції: часник, куркума, мелений перець, соєвий соус, оцет, мелений кунжут та нарізану зелень. Усе ретельно перемішуємо.
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