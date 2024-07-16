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Простий салат зі свіжих кабачків. Рецепт дня0
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Кабачки можна не тільки смажити чи запікати, а й їсти сирими. У легкому літньому салаті ви сповна відчуєте його смак.
Інгредієнти:
- огірок – 2 шт.;
- кабачок свіжий - 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 2-3 зубчики;
- петрушка і кріп за смаком;
- сметана – 3-4 ст. л.;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Зрізаємо з кабачка шкірку і нарізаємо його тонкими часточками. Теж саме робимо з огірками та цибулею, пише Vkazivka.
Сметану виливаємо в миску, додаємо до неї часник, видавлений часник і ретельно перемішуємо. У всіх різний ступінь любові до часнику, тому перш ніж заправляти салат, спробуйте що вийшло, – можливо, захочете додати ще трохи часнику.
Викладаємо овочі в глибоку миску шарами: спочатку огірки, потім кабачки і цибулю. Солимо. Зверху кладемо сметану і подрібнену зелень. Перед подачею все перемішуємо.
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