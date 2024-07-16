Кабачки можна не тільки смажити чи запікати, а й їсти сирими. У легкому літньому салаті ви сповна відчуєте його смак.

Інгредієнти:

огірок – 2 шт.;

кабачок свіжий - 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

часник – 2-3 зубчики;

петрушка і кріп за смаком;

сметана – 3-4 ст. л.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Зрізаємо з кабачка шкірку і нарізаємо його тонкими часточками. Теж саме робимо з огірками та цибулею, пише Vkazivka.

Сметану виливаємо в миску, додаємо до неї часник, видавлений часник і ретельно перемішуємо. У всіх різний ступінь любові до часнику, тому перш ніж заправляти салат, спробуйте що вийшло, – можливо, захочете додати ще трохи часнику.

Викладаємо овочі в глибоку миску шарами: спочатку огірки, потім кабачки і цибулю. Солимо. Зверху кладемо сметану і подрібнену зелень. Перед подачею все перемішуємо.