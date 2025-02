Бігос – одна з тих страв, що поєднує у собі багатство смаків і традицій, адже притаманна не одній національній кухні. З плином часу рецепт бігоса змінювався, і донині існує чимало варіантів його приготування, та основними продуктами в цій страві вважаються квашена капуста, мʼясо та гриби, які потрібно тушкувати якнайдовше. Пропонуємо рецепт традиційного бігоса.

Інгредієнти:

сушені гриби – 15 г;

окріп – 250 мл;

квашена капуста – 1 кг;

томатна паста – 50 г;

м’ясо (вирізка) – 500 г;

копчені ковбаски – 80 г;

морква – 250 г;

цибуля – 250 г;

олія – 50 мл;

сіль, перець – до смаку;

паприка – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Заливаємо промиті гриби окропом на 30 хвилин. Після цього воду зливаємо, але не виливаємо, пише Сook with me at home.

Розігріваємо олію на сковорідці (в ідеалі – у гусятниці або казані). Викладаємо туди порізане м’ясо та смажимо помішуючи до золотистості. Посипаємо паприкою та додаємо накришену цибулю. Перемішуємо і смажимо 5 хвилин.

Викладаємо туди ж терту моркву, перемішуємо. Через декілька хвилин додаємо порізані смужками гриби та воду, в якій вони запарювалися. Тушкуємо під кришкою до готовності м’яса. Час від часу помішуємо. Солимо, перчимо додаємо томатну пасту. Також викладаємо нарізані ковбаски та промиту квашену капусту.

Все перемішуємо та тушкуємо під кришкою до готовності капусти. Час від часу перемішуємо, щоб нічого не пригоріло.