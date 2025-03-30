Торт Спартак – це справжній шедевр у світі десертів. З ніжною медово-шоколадною текстурою та неповторним смаком, він став улюбленим ласощами для багатьох. Приготувати цей торт легко, а результат перевершить усі очікування.

Інгредієнти:

для коржів:

борошно – 400 г;

какао-порошок – 4 с. л.;

цукор – 150 г;

вершкове масло – 100 г;

яйця – 2 шт.;

сода – 1 ч. л.;

розпушувач – 1 ч. л.;

мед – 4 ст. л. (має бути рідким).

для крему:

молоко – 0,5 л;

яйця – 2 шт.;

цукор – 150 г;

ванільний цукор – 2 уп.;

борошно – 100 г;

вершкове масло – 200 г.

для шоколадної глазурі:

какао-порошок – 3 ст. л.;

цукор – 100 г;

молоко – 50 мл;

вершкове масло – 50 г.

Спосіб приготування:

Приготування коржів

Почніть з підготовки масла – вийміть його з холодильника і залиште на кілька годин при кімнатній температурі, щоб воно стало м’яким. У велику миску просійте борошно, какао-порошок та розпушувач. Після цього ретельно перемішайте ці інгредієнти ложкою, пише «Главред».

Влийте мед у каструлю або металеву миску, додайте цукор і масло, а потім поставте на водяну баню. Перемішуйте масу до того моменту, поки всі інгредієнти не розчиняться й утворять однорідну консистенцію. Після цього додайте збиті яйця, соду і варіть все разом на водяній бані ще 10 хвилин.

Коли маса стане однорідною, поступово додавайте її до просіяних сухих інгредієнтів. Спочатку перемішуйте ложкою, а потім замісіть тісто руками. Воно має бути м’яким, але не липнути до рук. Розділіть тісто на 8 рівних частин, з кожної сформуйте кульку, покладіть їх на підготовлену поверхню і накрийте рушником. Залиште тісто «відпочити» на 15 хвилин при кімнатній температурі, а потім на 15 хвилин у холодильнику.

Приготування крему

Для крему налийте молоко в каструлю і додайте яйця, ванільний цукор, звичайний цукор і борошно. Добре перемішайте всі інгредієнти до однорідності, а потім поставте суміш на водяну баню. Постійно помішуйте, поки вона не загусне. Після цього дайте крему охолонути, періодично помішуючи, щоб на ньому не утворювалася плівка.

Поки крем остигає, збийте масло до пишної консистенції. Коли крем охолоне, поступово додавайте заварну частину в масло по одній столовій ложці, кожного разу добре перемішуючи міксером. Крем має вийти густим і повітряним.

Випікання коржів

Використовуйте лист пергаментного паперу як трафарет для формування коржів. Обведіть контури аркуша формату А4, а потім розкатайте тісто до таких самих розмірів. Перекладіть розкатане тісто на деко, зробіть дірочки по всій поверхні виделкою, щоб коржі не надувались під час випікання. Випікайте коржі в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 5-8 хвилин.

Якщо коржі виходять занадто великими, обріжте їх до розміру паперового трафарету, не викидаючи обрізки – вони знадобляться для прикраси.

Приготування глазурі

Для глазурі в каструлі змішайте цукор, какао-порошок і молоко. Поставте суміш на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Варіть глазур ще 2 хвилини після того, як вона закипить. Потім додайте масло, перемішайте і залиште глазур охолоджуватися до кімнатної температури.

Збірка та прикрашання торта

Коли коржі охолонуть, змастіть кожен кремом, крім верхнього. Окрім того, змастіть боки торта кремом. На останній корж налийте глазур і рівномірно розрівняйте її лопаткою. Обрізки коржів подрібніть в дрібну крихту за допомогою качалки і присипте нею боки торта.

Дайте торту постояти в холодильнику або в холодному місці близько 8-10 годин. Через цей час торт буде готовий до подачі.