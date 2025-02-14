5 швидких святкових тортів. Добірка ZAXID.NET0
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Святкові торти займають особливе місце на кожному столі. Але що робити, коли час обмежений, а хочеться порадувати близьких смачним і красивим десертом? ZAXID.NET підготував п’ять швидких рецептів, які допоможуть вам приготувати чудовий торт до будь-якої події (і ви ще встигнете приготувати його сьогодні – до дня святого Валентина).
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Торт з печива та сметани без випікання
Цей торт можна приготувати максимум за 20 хвилин. Та й електроенергію та газ можна заощадити, бо випікати його не доведеться, а інгредієнти прості та зачасту є у кожному холодильнику.
Андрути з вишневим варенням
Андрути, або вафельний торт зі згущеним молоком – це справжній смак дитинства. А щоб він не був занадто солодким, приготуйте його із вишневим варенням, яке дасть приємну кислинку.
Мусовий торт «Малинове серце»
Мусовий торт «Малинове серце» – це ідеальний десерт для романтичної вечері на день святого Валентина. Легкий, ніжний та ароматний, він стане чудовим кулінарим варіантом висловлення вашої любові до близької людини.
Пісочний тарт з яблуками та карамеллю
Соковита яблучна начинка, тягуча карамель і ніжне пісочне тісто – цей десерт здатний вразити навіть вибагливих гурманів. Приготуйте тарт власноруч і переконайтеся, як просто створити справжній ресторанний шедевр вдома.
Швидке мандаринове тірамісу
Класичне тірамісу можна зробити більш святковим, якщо використати головний і улюблений багатьма фрукт – мандарин. Такий десерт не містить багато цукру і він точно сподобається кожному.