Соковита яблучна начинка, тягуча карамель і ніжне пісочне тісто – цей десерт здатний вразити навіть вибагливих гурманів. Приготуйте тарт власноруч і переконайтеся, як просто створити справжній ресторанний шедевр вдома.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно – 350 г;

цукор – 1 ст. л.;

масло – 180 г;

яйце – 1 шт.;

жовток – 1 шт.;

молоко – 3 ст. л.;

сіль – ⅓ ч. л.

Для начинки:

яблука – 4 шт.;

масло – 20 г;

цукор – 1 ст. л.

Для карамелі:

цукор – 200 г;

масло – 100 г;

вершки (33%) – 200 мл.

Спосіб приготування

Зʼєднайте у глибокій мисці 350 г борошна, 1 ст. л. цукру, 180 г натертого на велику тертку холодного масла, 1 яйце, 1 жовток, 3 ст. л. молока та ⅓ ч. л. солі. Замісіть тісто. Заверніть його у харчову плівку та відправте у холодильник на 15-20 хвилин, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Тим часом поріжте середнім кубиком 4 яблука. Протушкуйте яблука на 20 г масла, додавши 1 ст. л. цукру, протягом 10 хвилин. Головне, щоб випарувалась вся рідина. Готовій начинці дайте остигнути.

Розкачайте тісто у корж. Викладіть його у форму для тарта діаметром 26 см. Розрівняйте, ножем зріжте тісто по бортику. Наколіть тісто виделкою.

Зверху викладіть лист пергаменту та засипте форму квасолею. Випікайте тарт у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-25 хвилин. Далі дістаньте форму, заберіть квасолю та випікайте ще 5 хвилин.

Поки печеться корж, зробіть карамель. Для цього підігрійте у сотейнику 200 г цукру. Коли він почне темнішати, додайте 100 г масла, ретельно перемішайте до однорідного стану.

Влийте у цю масу 200 мл окремо підігрітих вершків жирністю 33%. Обʼєднайте всі інгредієнти. Варіть до загустіння, постійно помішуючи, протягом декількох хвилин.

Викладіть яблучну начинку на тарт. Зверху вилийте карамель та розрівняйте начинку. Дайте тарту час настоятися перед подачею, щоб карамель застила.