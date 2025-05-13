Пиріг зі спаржею – це смачний і яскравий варіант обіду або вечері. Його привабливий вигляд, хрусткий плетений край та ніжна заварна начинка з овочами створюють справжню кулінарну насолоду. Незважаючи на вишуканий вигляд, готувати його зовсім не складно – куповане тісто та прості кулінарні хитрощі значно полегшують процес.

Інгредієнти:

білок яєчний – 1 шт.;

корж для пирога (листково-дріжджовий) – 420 г;

масло вершкове несолоне – 1 ст. л.;

зелена цибуля – ¾ ст.;

спаржа зелена свіжа – 120 г;

сіль – 1 ½ ч. л.;

сир твердий – 120 г;

яйця курячі – 4 шт.;

суміш вершків та молока – 1 ¾ ст. л.;

естрагон (ароматична рослина) – 2 ½ ч. л.;

сіль – ½ ч. л.;

цибуля – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Для початку збийте яєчний білок разом із двома чайними ложками води. Один пласт тіста розкачайте та обережно викладіть у форму для пирога, вирівнявши по краях і видаливши зайве. Краї змастіть підготовленою білково-водною сумішшю. Другий пласт тіста також розкачайте, після чого наріжте його на смужки приблизно по 1 см завширшки. Виберіть три найдовші смужки, з’єднайте їх з одного кінця та заплетіть у косу. Аналогічно зробіть ще дві косички – по обидва боки від центральної. Кожна з кіс має бути приблизно 21 см у довжину. Залишки тіста можна не використовувати, пише NV.

Увімкніть духовку та розігрійте її до 225° C. Акуратно прикріпіть сплетені косички по краю пирога. Обмажте їх залишками білково-водної суміші. Після цього форму з тістом помістіть у морозильну камеру на 20 хвилин для стабілізації. Після заморожування накрийте скоринку пергаментом і наповніть її вантажем (це можуть бути спеціальні кулінарні ваги, сухі боби або крупа), щоб тісто не підіймалося під час випікання. Печіть близько 10 хвилин, доки краї не стануть злегка золотистими. Потім видаліть пергамент і вантаж, поверніть у духовку ще на 5 хвилин, доти, поки основа не стане сухою. Після випікання поставте форму охолонути на решітці приблизно на пів години.

Зменшіть температуру духовки до 180° C. Тим часом у великій сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Додайте нарізану зелену цибулю, шматочки спаржі та половину чайної ложки солі. Обсмажуйте все разом, періодично помішуючи, поки овочі не стануть м’якими – це займе приблизно 8 хвилин. Потім зніміть з вогню і дайте охолонути протягом 5 хвилин. Після охолодження викладіть овочеву суміш у підготовлену скоринку та рівномірно посипте сиром.

У мисці збийте яйця з вершками, додайте дві чайні ложки подрібненого естрагону, дрібку чорного перцю, трохи цибулі та решту солі (приблизно 1 чайну ложку). Отриману суміш вилийте поверх овочів у формі. Випікайте пиріг у духовці приблизно 40 хвилин, до моменту, коли начинка майже повністю застигне. Після цього дайте йому охолонути ще 30 хвилин. На завершення посипте верх страви рештками подрібненого естрагону для ароматного акценту.