Забудьте про магазинне солоне печиво – вдома можна приготувати не менш смачну, а подекуди й цікавішу альтернативу. Печиво з твердим сиром, яке чудово пасує до чаю, кави або як закуска до сирної тарілки. Використовуйте улюблений твердий сир, від чедеру до пармезану, та додавайте ароматні спеції чи сушені томати для нових смакових відтінків. Це печиво не лише смачне, а й зручне в дорозі, якщо трохи затвердне – справжній домашній снек.

Інгредієнти:

пшеничне борошно – 150 г;

вершкове масло 82,5% – 70 г;

розпушувач – ½ ч. л.;

яйце - 1 шт.;

твердий сир – 50 г.

Спосіб приготування:

Спершу підготуйте вершкове масло, дайте йому полежати при кімнатній температурі, щоб стало м’яким. Тим часом натріть 50 грамів твердого сиру на дрібній тертці. Суміш розділіть навпіл: одна частина піде в тісто, інша – для присипки зверху, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

У великій мисці змішайте пшеничне борошно, м’яке масло, розпушувач, яйце та половину сиру. Замісіть тісто руками або за допомогою кухонного міксера з насадкою для тіста. Коли маса стане однорідною і пружною, загорніть її у плівку і залиште відпочити приблизно на 20 хвилин.

Після цього розкачайте тісто до товщини близько трьох міліметрів і виріжте печиво звичайною склянкою. Викладіть заготовки на деко, встелене пергаментом, і присипте зверху залишком тертого сиру.

Випікайте в розігрітій духовці при температурі 180 градусів близько 20 хвилин. Готове печиво охолодіть і зберігайте в щільно закритому контейнері або пакеті, щоб воно залишалося свіжим.