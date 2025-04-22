Шоколадні мафіни – це вид порційної випічки, який готують із простого тіста з додаванням шоколадних шматочків. Випікаються у формочках та мають стандартну технологію приготування. Ви можете використати будь-який улюблений шоколад.

Інгредієнти:

чорний шоколад – 120-150 г;

розпушувач – 2 ч. л.;

борошно – 210 г;

какао порошок – 40 г;

вершки 30-33 % жирності – 250 г;

екстракт ванільний – 0,5 ч. л.;

сіль – 1/3 ч. л.;

цукор – 135 г;

яйця – 3 шт.

Спосіб приготування:

Спершу візьміть посудину, розбийте в неї яйця, додайте цукор і ретельно збийте все міксером до утворення пишної світлої маси. Потім в іншій чистій ємності збийте вершки, після чого обережно змішайте їх з яєчно-цукровою сумішшю і додайте ванільний екстракт, пише Ukr.Media.

Борошно, разом із какао-порошком, розпушувачем та сіллю, просійте через сито, а потім перемішайте. Поступово введіть борошняну суміш у тісто і добре перемішайте до однорідної консистенції.

Шоколад наріжте на невеликі шматочки за допомогою ножа і додайте більшу частину в тісто. Форму для мафінів краще вибрати силіконову, у яку попередньо слід вставити паперові капсули. Заповніть форми тістом на ¾ висоти, а зверху розподіліть залишки шоколаду.

Розігрійте духовку до 180°C і випікайте мафіни протягом 20-25 хвилин. Перевірити готовність можна за допомогою дерев'яної зубочистки: якщо вона виходить сухою, мафіни готові.