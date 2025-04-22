Шоколадні мафіни. Рецепт дня0
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Шоколадні мафіни – це вид порційної випічки, який готують із простого тіста з додаванням шоколадних шматочків. Випікаються у формочках та мають стандартну технологію приготування. Ви можете використати будь-який улюблений шоколад.
Інгредієнти:
- чорний шоколад – 120-150 г;
- розпушувач – 2 ч. л.;
- борошно – 210 г;
- какао порошок – 40 г;
- вершки 30-33 % жирності – 250 г;
- екстракт ванільний – 0,5 ч. л.;
- сіль – 1/3 ч. л.;
- цукор – 135 г;
- яйця – 3 шт.
Спосіб приготування:
Спершу візьміть посудину, розбийте в неї яйця, додайте цукор і ретельно збийте все міксером до утворення пишної світлої маси. Потім в іншій чистій ємності збийте вершки, після чого обережно змішайте їх з яєчно-цукровою сумішшю і додайте ванільний екстракт, пише Ukr.Media.
Борошно, разом із какао-порошком, розпушувачем та сіллю, просійте через сито, а потім перемішайте. Поступово введіть борошняну суміш у тісто і добре перемішайте до однорідної консистенції.
Шоколад наріжте на невеликі шматочки за допомогою ножа і додайте більшу частину в тісто. Форму для мафінів краще вибрати силіконову, у яку попередньо слід вставити паперові капсули. Заповніть форми тістом на ¾ висоти, а зверху розподіліть залишки шоколаду.
Розігрійте духовку до 180°C і випікайте мафіни протягом 20-25 хвилин. Перевірити готовність можна за допомогою дерев'яної зубочистки: якщо вона виходить сухою, мафіни готові.