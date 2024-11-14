Якщо ви втомились від яблучного пирога і думаєте, чим його замінити, пропонуємо спекти шарлотку з хурмою. Цей корисний сезонний фрукт у випічці має солодкий, майже медовий смак.

Інгредієнти:

хурма – одна штука;

пшеничне борошно – 160 грамів;

яйця – 4 штуки;

цукор – 180 грамів;

розпушувач – 7 грамів;

ванілін, мелена кориця, цукрова пудра – за смаком.

Спосіб приготування

Яйця, цукор і ванілін збийте в міксері або блендером до пишноти – від цього залежить, чи вийде тісто пухким. Просійте у суміш борошно з розпушувачем і корицею, робіть це невелики порціями і акуратно перемішуйте тісто лопаткою.

Хурму наріжте тонкими скибочками. Вилийте тісто у форму, застелену пергаментом, трохи змащеним олією, ідеться на сайті Shuba. Зверху викладіть хурму і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. Готовність пирога можна перевірити дерев’яною спажкою – вона має виходити з тіста суха і чиста.

Коли шарлотка трохи вистигне, прикрасьте її, за бажанням, цукровою пудрою.