Сезон хурми стартував

Думаєте, що включити у раціон, аби допомогти організму протистояти різним вірусам і хворобам, які особливо загострюються у холодну пору року? Лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк радить додати у меню хурму, яка з кінця жовтня вже є у супермаркетах, магазинах, на базарах. Її імпортують до нас наразі з Іспанії, Азербайджану, згодом будуть завозити і з інших країн. Вартість ягоди, скажімо, на ринку «Шувар» у Львові – 55-110 грн.

Ця ягода не лише підвищує імунітет, заспокоює нерви, знімає напругу, поліпшує сон, а й позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, шлунка і кишківника, щитоподібної залози, знижує тиск, допомагає схуднути, сповільнює процес старіння тощо. У ній багато протиракових речовин, які підвищують здатність організму боротися з вільними радикалами.

Тож якщо з'їдати один-два плоди кілька разів на тиждень, то можна значно поліпшити стан здоров'я, зміцнити імунну систему й омолодити організм.

«Хурму називають «їжею богів». Вона багата на поживні речовини, клітковину, вітаміни А, С, Е, К, В6 , В3, Р, мінерали калій, марганець, мідь, йод, залізо тощо, а також лимонну, яблучну органічні кислоти, антиоксиданти. Одна хурма містить приблизно 1/2 добової потреби у вітаміні А. У 100 г хурми міститься 30 мкг йоду», – каже дієтологиня.

За її словами, вчені виділили з хурми речовину 7-метилюглон, яка має протизапальні, жарознижуючі властивості, здатна знімати біль. Ягода має бактерицидну дію проти кишкової та сінноі палички, золотистого стафілококу.

Сім корисних властивостей хурми

1.Профілактика раку. У хурмі багато протиракових речовин, які можуть підвищити здатність організму боротися з вільними радикалами. Хурма має високий рівень вітамінів С, А, а також фенольні сполуки, такі як катехіни та галокатехіни, які безпосередньо пов‘язані з профілактикою різних видів раку.

2. Знижує артеріальний тиск. Ягода має сечогінний ефект, містить багато калію і різних судинорозширювальних органічних сполук, які знижують артеріальний тиск , що робить цей фрукт корисним для здоров‘я серця.

3. Поліпшує травлення. За рахунок великої кількості клітковини хурма поліпшує роботу шлунка і кишківника, бо клітковина не виробляється організмом самостійно, а її отримують з певних продуктів.

4. Сприяє втраті ваги. Хрума – низькокалорійний продукт з високим вмістом клітковини. Під час схуднення дозволяє надовго почуватися ситим.

5. Додає енергії. Завдяки високому вмісту цукру та калію, хурма зміцнює організм, запобігає стресу та втомі. Любителі хурми швидше та легше засинають.

6. Джерело вітамінів, антиоксидатнів та йоду. Вітаміни, якими багата ягода (вітаміни А, С, Е, К, В6 , В3, Р) допомагають підвищити стійкість організму проти інфекційних захворювань, вітамін С сприяє виробленню колагену та сприяє засвоєнню заліза в організмі. Антиоксиданти бета-каротин, зеаксантин, лікопін та інші допомагають знищити вільні радикали. Ягода багата йодом, якого бракує у нашому регіоні. У 100 г хурми міститься 30 мкг йоду.

7. Сповільнює старіння. Антиоксиданти та фітонутрієни, які є в хурмі, усувають ефект старіння та захищають від нього, поглинаючи вільні радикали. Фітостероли знижують холестерин в крові і захищають від атеросклерозу.

Як правильно вибрати хурму?

Купити хурму можна на будь-який смак: солодку чи терпкувату, м'яку чи хрустку. Та оскільки хурму до нас везуть здалеку, її зривають ще твердою.Тож якщо ви купили тверду хурму, не біда. Покладіть її в морозильну камеру на кілька годин, а тоді перекладіть на тарілку і поставте у холодильник. Вона поступово відтане й буде дуже смачною. Можна також покласти тверду хурму у пакет на пару днів зі стиглими бананами або яблуками: хурма стане солодкою, а терпкість зникне.

Коли і як їсти хурму?

Її можна їсти сирою, як яблуко. Однак багатьом людям шкірка видається занадто жорсткою і вони очищають ягоду від неї. Хурму краще їсти окремо від основного прийому іжі. Можна використовувати як перекус, або з’їсти перед прийомом іжі. Це поліпшить апетит і процес травлення. Найбільше хурма принесе користі, якщо її вживати не раніше, ніж через годину після їжі і не пізніше, ніж за півгодини до трапези.

Не можна їсти хурму натще, бо у ягоді багато пектину і дубильної кислоти, які, взаємодіючи з великою кількістю шлункового соку, можуть утворити камені в шлунку.

Кому від хурми караще відмовитися?

За словами дієтологині, тим, хто хворіє на цукровий діабет та ожиріння, краще від цієї ягоди відмовитися, бо вона підвищить рівець цукру в крові. Якщо вже дуже хочеться, то інколи можна з’їсти один невеликий плід, найбільш підійде сорт «корольок». Варто виключити її й людям після операції на шлунково-кишковому тракті і у кого є панкреатит, хвороби нирок чи сечового міхура в стадії загострення чи проблеми з підшлунковою залозою.

Не рекомендовано давати ягоду дітям до трьох років.

На день можна з’їсти 100-200 г хурми. Найкраще вона поєднується з кисломолочним сиром, йогуртом, кефіром і погано – з молоком.

Найчастіше ягоду їдять сирою або додають її до салатів, соусів, різноманітних десертів. Нині пропонуємо вам три рецепти з використанням хурми, які будуть і для здоров’я корисними, і урізноманять і збагатять раціон. Страви можна готувати як для повсякденного споживання, і подавати на святковий стіл.

Соус до м’яса

Інгредієнти:

хурма – 1 шт

часник – 1 зубчик

імбир – 1 см кореня

кінза – 1 пучок

сіль за смаком (можна без неї)

Спосіб приготування:

Кінзу помити, обсушити і дрібно порізати. Хурму і імбир почистити від шкірки і подрібнити в блендері, видавити часник, додати кінгу, 1 ч.л лимонного соку та 1 ч. л оливкової оліі. При бажанні можна трошки посолити.

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Салат з куркою, буряком та хурмою

Інгредієнти:

буряк – 2 шт

хурма – 1 шт

твердий сир – 50 г

куряче філе – 120 г

салат – 3 листки

пекінська капуста – 3 листки

горіхи (на вибір) – 1 ст. л

олія – 2 ст. л

бальзамічний оцет (за бажанням – 1 ст. л

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Куряче філе відварити, буряк можна відварити або запекти. Сир, філе та хурму порізати кубиками. Зелень порвати руками. Буряк порізати кубиками окремо і перемішати з олією, щоб не пофарбував інші продукти. Тоді всі інгредієнти з’єднати, перемішати, зверху посипати горіхами.

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Десерт з хурмою та кисломолочним сиром

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 200 г

йогурт – 120 г

хурма велика (нетерпка) – 2 шт

мед – 1 ст. л

кунжут – 1 ч. л

мак – 1 ч. л

м’ята для прикраси

Спосіб приготування:

Хурму почистити, нарізати кубиками, подрібнити в блендері і викласти в глибоку тарілку. У блендері змішати сир, йогурт та мед. Співвідношення сиру та йогурту можна змінювати. Якщо більше сиру і менше йогурту, то маса вийде густіша.

У креманки або склянки викласти шарами хурму та сиркову масу. Вийде 2-3 порції. Зверху посипати маком та кунжутом і прикрасити м‘ятою.

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