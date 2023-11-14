Осіння ягода для поліпшення здоров'я

Пізно восени свіжих ягід стає дедалі менше. Утім, є ягода, яка може зберігатися свіжою дуже довго і ми можемо споживати її і пізно восени, і взимку. Мова йде про журавлину. Її збирають на початку осені і пізно восени, тож зараз на ринках багато свіжої ягоди і її можна буде купити ще тривалий час. Кілограм журавлини на ринку «Шувар» у Львові коштує 200 грн. І виростили цю ягоду у західних регіонах України. Вона корисна свіжа, сушена, заморожена, бо багата на вітаміни, мінерали, антиоксиданти, інші поживні речовини.

Співзасновниця школи здорового харчування Nodiet, нутриціологиня Ольга Дорош каже, що ця ягода може допомогти поліпшити здоров’я, адже допомагає уникнути інфекції сечовивідних шляхів, зменшує ризики розвитку виразки шлунка, знижує рівень цукру в крові, поліпшує здоров’я серця, ротової порожнини, є ідеальним природним захистом від зимових недуг тощо.

«За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), одна чашка свіжої журавлини містить 14 мг вітаміну С, 1,2 мг вітаміну Е, 5,1 мг вітаміну К, 0,1 мг вітаміну В6, 85 мг калію, 8 мг кальцію, 0, 4 мг марганцю, 0,23 мг заліза тощо. Свіжа журавлина містить понад 24 антиоксиданти. Деякі дослідження показують, що вміст антиоксидантів у журавлині може позитивно впливати на 17 типів раку, включаючи рак молочної залози, рак легенів і рак шийки матки», – каже Ольга Дорош.

Чим корисна журавлина?

Допомагає уникнути інфекції сечовивідних шляхів. Інфекцію сечовивідних шляхів найчастіше викликає кишкова паличка, яка прикріплюється до внутрішньої поверхні сечового міхура та сечовивідних шляхів. Проаноціанідини А-типу, якими багата журавлина, здатні запобігати розвитку хвороби, вони допомагають уникнути прилипання бактерій до стінок сечовивідних шляхів і у такий спосіб запобігають зараженню. Та варто врахувати, що проантоціанідини містяться у шкірці ягід, тож під час термічної обробки ягід вони втрачаються.

Зменшує ризик розвитку виразки шлунка. Вважається, що інфекція, спричинена бактерією Helicobacter pylori, є основною причиною запалення шлунка та виразок. Проантоціанідини А-типу (антиоксиданти) в журавлині не дають бактерії прикріпитися до слизової оболонки шлунка і запобігають захворюванням шлунково-кишкового тракту.

Поліпшує здоров'я серця. Антоціани, проантоціанідини та кверцетин мають позитивний вплив на здоров'я серця. Дослідження вчених довели, що свіжі ягоди журавлини і журавлиновий сік нормалізують обмін холестерину і запобігають утворенню тромбів у кровоносних судинах. Урсолова кислота, що міститься в журавлині, сприяє розширенню коронарних судин серця.

Ідеальний природний захист від зимових недуг. Журавлина має жарознижувальну дію, тож її варто споживати при грипі, ангіні, інших інфекційних захворюваннях. Чай з журавлиною сприяє розрідженню та відходженню мокротиння при захворюваннях дихальних шляхів. Антоціани журавлини гальмують запальні процеси. Завдяки антибактеріальним та протизапальним властивостям, багатому вітамінному складу, ця ягода підвищує неспецифічний імунітет, активізують опір організму до канцерогенів, вірусів тощо.

Оздоровлює ротову порожнину. Проантоціанідини також поліпшують здоров’я ротової порожнини. Вони запобігають зв'язуванню бактерій з поверхнею зубів.

Нормалізує тиск, поліпшує зір. Антиоксиданти допомагають нормалізувати тиск, поліпшують зір, допомагають нормалізувати рівень цукруі холекстерину в крові, захищають клітини печінки, усувають закрепи тощо.

З якого віку дітям можна їсти журавлину?

Нутриціологиня каже, що зварену та подрібнену свіжу журавлину можна вводити, як тільки дитина буде готова почати їсти тверду їжу, а це зазвичай близько 6 місяців. Журавлина має бути розтовчена та проварена.

Не варто давати дітям сушену журавлину (і сухофрукти загалом), бо вони липкі, їх важко жувати і вони небезпечні для немовлят.

Журавлина не є поширеним харчовим алергеном, та якщо є алергія на саліцилати, яких багато у сухофруктах, то може бути і на журавлину. Якщо у дитини алергія на абрикос, ананас, чорнослив або мандарини, в неї може бути алергія і на журавлину.

Кому не можна їсти цю ягоду?

Якщо ви вживаєте ліки для розрідження крові, типу варфарину, то перед вживанням журавлини (свіжої чи сушеної), варто порадитися з лікарем. Журавлина містить досить багато вітаміну К, який може перешкоджати дії ліків.

Людям із сечокам’яною хворобою треба бути обережними з цією ягодою, бо якщо пити багато соку з журавлини, витяжки з неї, потенційно це може збільшити ймовірність утворення каменів в нирках.

Споживання ягоди у великій кількості може спровокувати розлад шлунка, діарею, тому треба знати міру: 50 -100 г ягід на день цілком достатньо.

Як зберігати журавлину?

Ця ягода, на відміну від інших, може довго зберігатися. Свіжу журавлину в холодильнику можна зберігати до одного місяця, а в морозильній камері – до одного року . Сушену журавлину найкраще зберігати в щільно закритій упаковці та споживати до терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Коли ягода принесе найбільше користі?

Запам’ятайте: журавлина найбільше корисна свіжа, приготована без додавання цукру, меду, сиропів.

«Журавлинний соус, журавлинний сік та інші оброблені продукти з журавлини зазвичай містять багато доданого цукру, а, отже, кількість цих продуктів в раціоні дорослих слід обмежити, а дітям до двох років доданий цукор, соки, мед не можна давати взагалі», – каже Ольга Дорош.

Журавлину можна взяти на перекус, наприклад, 30 г сушеної журавлини та 30 г горіхів. Жменю свіжої чи сушеної ягоди можна додати до йогурту або кисломолочного сиру. Столова ложка на порцію салату з філе курки, індички чи качки додасть особливого смаку, вони смачно поєднуються. Можна збити ягоди з бананом і таке пюре їсти на десерт чи полити кашу, кисломолочний сир.

Рецепти страв з журавлиною

Нині поділимося з вами рецептами страв, до складу яких входить журавлина. Страви з цією ягодою виходять смачні і надзвичайно корисні. Їх можна подавати як членам родини, так і гостям.

Салат з кіноа, яблуком і журавлиною ⠀

Інгредієнти:

вода – 1,5 склянки

кіноа – ¾ склянки

сушена журавлина – ½ скянки

листя салату –150 г

яблука – 2 середніх

червона цибулина –одна

горіхів пекан (або волоські) – ½ склянки

сир Фета – 50-60 г

гірчиця – 1 ст.л

оливкова олія – 1 ст.л

мед –1 ст.л

лимон – один невеликий

імбир – 1 ч.л. натертого

чорний перець, сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Кіноа промити і всипати у кип’ячу воду, зменшити вогонь до середнього і варити під кришкою 15 хв., поки вся вода не вбереться, а кіноа не стане м’яке. Тоді зверху на кіноа покласти промиту журавлину, щоб запарилася під кришкою 5-7 хв.

У велику миску порвати руками листя салату, додати сіль і злегка пом’яти. Додати до салату порізані кубиками яблука, тонко порізану цибулю, розкришити сир «Фета», горіхи злегка обсмажити і порізати, а тоді додати кіноа з журавлиною і перемішати.

В окремій посудині змішати гірчицю, олію, мед, лимонний сік та імбир, додати за смаком сіль і перець, заправити салат і перемішати.

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Журавлинний джем

Інгредієнти:

журавлина – 300 г

цукор – 300 г

Спосіб приготування:

Журавлину висипати у каструлю, засипати цукром і поставити на середній вогонь на 5 хвилин. Коли цукор почне розчинятися, журавлину слід пом’яти ступкою. Вона виділить багато соку і за п'ять-сім хвилин цукор практично розтане. Протягом наступних 15 хвилин варити джем треба на більшому вогні. У результаті він має загуснути. Готовий джем пропустіть через сито. Охолоджений джем набуде консистенції желе. Він чудово підійде до як до сирної тарілки, так і до млинців чи панкейків.

Журавлиний мус

Інгредієнти:

журавлина – 200 г

цукор – 200 г

манна крупа – 50 г

сік лимона – 20 мл

м’ята для прикраси

Спосіб приготування:

Журавлину добре помити, обсушити, виклисти у сито і перетерти. Сік поставити у холодильник, а вижимку перекласти у каструлю і залити 500 мл води. Довести до кипіння і варити 5 хвилин. Тоді перецідити через марлю. Отриманий відвар знову поставити на вогонь, довести до кипіння, всипати манну крупу і помішуючи, варити на маленькому вогні 15-20 хвилин. Тоді влити сік журавлини, лимона і збити міксером до пишності. Маса має збільшитися вдвічі.

Мус розлити у креманки і поставити у холодильник на 4 години. Перед подачею прикрасити м’ятою.

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