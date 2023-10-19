Її називають природним лікарем для організму

У цього овоча всі частини є смачні і корисні: листя, стебла, корінь, насіння. Та пізно восени і взимку особливо цінується корінь рослини, тому нині зупинимося саме на його корисних властивостях. Мова піде про корінь селери.

Лікарка-дієтологиня Наталія Ячмінська каже, що селера – це природний лікар для організму. Вона має унікальний набір вітамінів, кислот і мінералів, які сприяють стабільності клітин нашого організму і можуть позитивно впливати на здоров'я та самопочуття.

Які корисні властивості містить корінь селери?

«Селера має неймовірний вплив на здоров'я, особливо коли йдеться про ризик виникнення гіпертонії. У ній багато калію, мінералу, який допомагає регулювати рівень натрію в організмі, що сприяє нормалізації кров'яного тиску. Поліфеноли та антиоксиданти, які містить цей овоч, захищають судини від пошкодження та поліпшують їх еластичність. Вміст калію та води у селері видаляє надлишки рідини з організму, сприяючи зниженню кров’яного тиску», – каже Наталія Ячмінська.

Лімонен та фталіди, які входять до складу селери, сприяють розширенню судин та поліпшують кровообіг, а вітаміни, яких багато у цьому овочі, допомагають підтримувати роботу серця.

Цей овоч чинить комплексний вплив на травну систему, бо містить речовини, що стимулюють вироблення шлункового соку і запобігають гнильним процесам у кишківнику. Ефірна олія селери активізує секрецію шлункового соку, що сприяє кращому перетравленню їжі.

Магній, яким багатий овоч, допомагає нервовій системі боротися зі стресами, напруженням, усуває дратівливість, знижує градус стресу. Тим, хто страждає від безсоння і депресії, також варто включати в раціон селеру хоч би кілька разів на тиждень.

Селера може допомогти тим, хто страждає від артриту, ревматизму і подагри. Вона має потужні антизапальні властивості, які допомагають зменшити припухлості та біль навколо суглобів.

У селері міститься 25 вітамінів та мінералів. Найбільше – кремнію. У 100 г селери міститься 100% кремнію, який впливає на вироблення організмом колагену. Це саме той компонент, який потрібен для пружності шкіри і попередження зморшок.

Селера може бути помічником тим, хто бореться з зайвою вагою, бо має низьку калорійність й одночасно нормалізує обмін речовин. У 100 г селери містяться лише 14 калорій. І на її перетравлення, організм витрачає більше калорій, ніж отримує від неї.

Овоч має здатність підвищувати імунітет і запобігати виникненню інфекційних захворювань. Регулярне вживання селери може допомогти організму ефективніше боротися зі шкідливими бактеріями та вірусами, тож восени і взимку цей овоч обов’язково має бути у меню.

Цей овоч варто полюбити чоловікам. До складу селери входять біологічно активні речовини, які стимулюють вироблення чоловічих статевих гормонів, поліпшують якість сперми, збільшують статеву активність. Корінь селери варто споживати і з метою профілактики захворювань сечовидільної системи та статевих органів.

Кому не можна їсти селеру?

Якою б корисною не була селера, але декому від неї варто відмовитися.

«Є категорія людей, які повинні бути дуже обережні при споживанні селери або взагалі її уникати. Це, передусім, алергіки, бо у них є ризик небезпечної реакції на селеру. Також тим, хто має проблеми з шлунково-кишковим трактом. Селера містить клітковину, яка може бути важкозасвоюваною для деяких людей із чутливістю шлунково-кишкового тракту, з хронічними захворюваннями кишечника, запальними захворюваннями чи ірригаційним синдромом», – каже Наталія Ячмінська.

Людям з проблемами нирок також варто бути обережними з цим овочем, як і діабетикам, бо він містить природний цукор. У їхньому раціоні селера може бути у невеликій кількості.

Вагітним та жінкам, які годують груддю, слід бути обережними з селерою, а також тим, хто має захворювання щитовидної залози.

«Людям, які мають проблеми зі здоров’ям, при внесенні будь-яких змін до дієти, варто проконсультуватися з лікарем або фахівцем з харчування», – каже Наталія Ячмінська.

Рецепти з селерою

Корінь селери має ніжний смак і приємний сильний аромат. Перевага селери перед іншими овочами в тому, що вона зберігає більшу частину вітамінів, навіть якщо пройшла термічну обробку. Селеру їдять сирою, додають в салати, супи, запікають, готують на пару, смажать, а також висушують, перетирають і використовують як приправу.

Нині ділимося з вами трьома рецептами страв, до складу яких входить селера.

Селера по-корейськи

Вона відмінно підійде до картоплі, риби, м'яса. У міру гостра, пряно- ароматна, соковита.

Інгредієнти:

корінь селери – 1 кг

морква – 300 г

часник – 6 зубчиків

сіль – 1 ст. л

цукор – 4 ст. л

оцет 9% – 3 ст. л

олія – 200 г

перець чилі (мелений) –0,5-1 ч.л

коріандр – 1 ст. л

конжут –за бажанням

Спосіб приготування:

Корінь селери і морку почистити і натерти на тертці для моркви по - корейськи. Додати до них подрібнений часник, цукор, сіль, спеції. На сковороді розігріти до тріску олію, додати оцет і залити суміш киплячою олією, перемішати. Тоді перекласти в банку. З цієї порції вийде близько 2 л. Зберігати в холодильнику. Таку селеру можна подавати відразу, але смачніше буде через пару годин. За бажанням при подачі можна посипати білим або чорним кунжутом.

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Суп-пюре з кореня селери

Інгредієнти:

цибуля – 2 шт.

морква – 1 шт.

корінь селери – 500 г

картопля –2 шт. (можна без неї)

вершки – 200 мл

вода – 1 л

сіль, прянощі за смаком

Спосіб приготування:

Дві середні цибулини порізати і обсмажити на олії до золотистого кольору. Порізати соломкою моркву та корінь селери. Висипати інгредієнти у каструлю з 1 л води і поставити варити. Готувати на помірному вогні 30 хвилин, овочі мають бути злегка недовареними. А тоді збити суп до однорідної маси блендером, додати 200 мл вершків. І до смаку додати сіль та прянощі.

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Салат з селери

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт.

корінь селери – 50 г

часник – 2 зубчики

твердий сир – 50 г

виноград киш-миш – 10 шт.

родзинки – жменьку

горіхи – 2-3 ядра

сметана за смаком

Спосіб приготування:

Куряче філе відварити і порізати кубиками або смужками. Корінь селери потерти на грубій терці і додати до філе. Туди ж додати потертий твердий сир, подріблені горіхи, запарені родзинки і виноград. Перемішати і заправити сметаною.

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