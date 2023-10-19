Чому селеру варто споживати при гіпертонії, безсонні і чим вона корисна для чоловіків
Поради дієтологині + рецепти
У цього овоча всі частини є смачні і корисні: листя, стебла, корінь, насіння. Та пізно восени і взимку особливо цінується корінь рослини, тому нині зупинимося саме на його корисних властивостях. Мова піде про корінь селери.
Лікарка-дієтологиня Наталія Ячмінська каже, що селера – це природний лікар для організму. Вона має унікальний набір вітамінів, кислот і мінералів, які сприяють стабільності клітин нашого організму і можуть позитивно впливати на здоров'я та самопочуття.
Які корисні властивості містить корінь селери?
«Селера має неймовірний вплив на здоров'я, особливо коли йдеться про ризик виникнення гіпертонії. У ній багато калію, мінералу, який допомагає регулювати рівень натрію в організмі, що сприяє нормалізації кров'яного тиску. Поліфеноли та антиоксиданти, які містить цей овоч, захищають судини від пошкодження та поліпшують їх еластичність. Вміст калію та води у селері видаляє надлишки рідини з організму, сприяючи зниженню кров’яного тиску», – каже Наталія Ячмінська.
- Лімонен та фталіди, які входять до складу селери, сприяють розширенню судин та поліпшують кровообіг, а вітаміни, яких багато у цьому овочі, допомагають підтримувати роботу серця.
- Цей овоч чинить комплексний вплив на травну систему, бо містить речовини, що стимулюють вироблення шлункового соку і запобігають гнильним процесам у кишківнику. Ефірна олія селери активізує секрецію шлункового соку, що сприяє кращому перетравленню їжі.
- Магній, яким багатий овоч, допомагає нервовій системі боротися зі стресами, напруженням, усуває дратівливість, знижує градус стресу. Тим, хто страждає від безсоння і депресії, також варто включати в раціон селеру хоч би кілька разів на тиждень.
- Селера може допомогти тим, хто страждає від артриту, ревматизму і подагри. Вона має потужні антизапальні властивості, які допомагають зменшити припухлості та біль навколо суглобів.
- У селері міститься 25 вітамінів та мінералів. Найбільше – кремнію. У 100 г селери міститься 100% кремнію, який впливає на вироблення організмом колагену. Це саме той компонент, який потрібен для пружності шкіри і попередження зморшок.
- Селера може бути помічником тим, хто бореться з зайвою вагою, бо має низьку калорійність й одночасно нормалізує обмін речовин. У 100 г селери містяться лише 14 калорій. І на її перетравлення, організм витрачає більше калорій, ніж отримує від неї.
- Овоч має здатність підвищувати імунітет і запобігати виникненню інфекційних захворювань. Регулярне вживання селери може допомогти організму ефективніше боротися зі шкідливими бактеріями та вірусами, тож восени і взимку цей овоч обов’язково має бути у меню.
- Цей овоч варто полюбити чоловікам. До складу селери входять біологічно активні речовини, які стимулюють вироблення чоловічих статевих гормонів, поліпшують якість сперми, збільшують статеву активність. Корінь селери варто споживати і з метою профілактики захворювань сечовидільної системи та статевих органів.
Кому не можна їсти селеру?
Якою б корисною не була селера, але декому від неї варто відмовитися.
«Є категорія людей, які повинні бути дуже обережні при споживанні селери або взагалі її уникати. Це, передусім, алергіки, бо у них є ризик небезпечної реакції на селеру. Також тим, хто має проблеми з шлунково-кишковим трактом. Селера містить клітковину, яка може бути важкозасвоюваною для деяких людей із чутливістю шлунково-кишкового тракту, з хронічними захворюваннями кишечника, запальними захворюваннями чи ірригаційним синдромом», – каже Наталія Ячмінська.
Людям з проблемами нирок також варто бути обережними з цим овочем, як і діабетикам, бо він містить природний цукор. У їхньому раціоні селера може бути у невеликій кількості.
Вагітним та жінкам, які годують груддю, слід бути обережними з селерою, а також тим, хто має захворювання щитовидної залози.
«Людям, які мають проблеми зі здоров’ям, при внесенні будь-яких змін до дієти, варто проконсультуватися з лікарем або фахівцем з харчування», – каже Наталія Ячмінська.
Рецепти з селерою
Корінь селери має ніжний смак і приємний сильний аромат. Перевага селери перед іншими овочами в тому, що вона зберігає більшу частину вітамінів, навіть якщо пройшла термічну обробку. Селеру їдять сирою, додають в салати, супи, запікають, готують на пару, смажать, а також висушують, перетирають і використовують як приправу.
Нині ділимося з вами трьома рецептами страв, до складу яких входить селера.
Селера по-корейськи
Вона відмінно підійде до картоплі, риби, м'яса. У міру гостра, пряно- ароматна, соковита.
Інгредієнти:
- корінь селери – 1 кг
- морква – 300 г
- часник – 6 зубчиків
- сіль – 1 ст. л
- цукор – 4 ст. л
- оцет 9% – 3 ст. л
- олія – 200 г
- перець чилі (мелений) –0,5-1 ч.л
- коріандр – 1 ст. л
- конжут –за бажанням
Спосіб приготування:
Корінь селери і морку почистити і натерти на тертці для моркви по - корейськи. Додати до них подрібнений часник, цукор, сіль, спеції. На сковороді розігріти до тріску олію, додати оцет і залити суміш киплячою олією, перемішати. Тоді перекласти в банку. З цієї порції вийде близько 2 л. Зберігати в холодильнику. Таку селеру можна подавати відразу, але смачніше буде через пару годин. За бажанням при подачі можна посипати білим або чорним кунжутом.
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Суп-пюре з кореня селери
Інгредієнти:
- цибуля – 2 шт.
- морква – 1 шт.
- корінь селери – 500 г
- картопля –2 шт. (можна без неї)
- вершки – 200 мл
- вода – 1 л
- сіль, прянощі за смаком
Спосіб приготування:
Дві середні цибулини порізати і обсмажити на олії до золотистого кольору. Порізати соломкою моркву та корінь селери. Висипати інгредієнти у каструлю з 1 л води і поставити варити. Готувати на помірному вогні 30 хвилин, овочі мають бути злегка недовареними. А тоді збити суп до однорідної маси блендером, додати 200 мл вершків. І до смаку додати сіль та прянощі.
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Салат з селери
Інгредієнти:
- куряче філе – 1 шт.
- корінь селери – 50 г
- часник – 2 зубчики
- твердий сир – 50 г
- виноград киш-миш – 10 шт.
- родзинки – жменьку
- горіхи – 2-3 ядра
- сметана за смаком
Спосіб приготування:
Куряче філе відварити і порізати кубиками або смужками. Корінь селери потерти на грубій терці і додати до філе. Туди ж додати потертий твердий сир, подріблені горіхи, запарені родзинки і виноград. Перемішати і заправити сметаною.
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