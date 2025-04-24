Картопляна ковбаса, відома в народі як «кишка з бульби», – це справжня родзинка української кухні. Її простий склад не применшує вишуканого смаку, здатного приємно здивувати як господарів, так і гостей. На відміну від м’ясної ковбаси, така страва є значно економнішою, витрати на її приготування вдвічі менші.

Інгердієнти:

свинячі кишки за смаком;

за смаком; картопля – 2 кг;

2 кг; сметана 15% – 2 ст. л.;

2 ст. л.; цибуля жовта ріпчаста – 4 шт.;

4 шт.; сало – 350 г;

350 г; манка – 2 ст. л.;

2 ст. л.; сіль – 2 ч. л.;

2 ч. л.; часник сушений – 1 ч. л.;

1 ч. л.; перець чорний мелений – 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Спершу ретельно промийте кишки під струменем холодної води, щоб позбутися залишків та запаху. Тим часом почистіть і добре вимийте картоплю, пише Shuba.

Картоплю слід натерти на дрібну тертку. Щоб вона не потемніла, одразу ж змішайте її зі сметаною. До цієї ж маси натріть свіжу цибулину і знову добре перемішайте.

Сало наріжте невеликими кубиками й викладіть на розігріту сковорідку. Як тільки воно почне витоплюватись, додайте дрібно нарізану цибулю. Обсмажуйте все разом на середньому вогні, поки цибуля не набуде приємного золотавого кольору.

Отриману засмажку подрібніть у блендері або прокрутіть через м’ясорубку. Додайте її до картопляної маси. Приправте сіллю, чорним меленим перцем, сушеним або свіжим часником (натертим або розчавленим), додайте улюблені спеції та трохи манки для густоти. Усе старанно перемішайте до однорідної консистенції.

Підготуйте кишку: натягніть її на насадку для ковбас і зав’яжіть один кінець міцною ниткою. Починайте обережно наповнювати її приготованою начинкою, використовуючи товкач або пальці. Не перестарайтеся – ковбаса має залишатися м’якою та еластичною, аби не тріснути під час запікання. Коли вся начинка всередині, зав’яжіть інший кінець.

Перекладіть ковбасу на деко, застелене пергаментом. Зверху змастіть її жиром і зробіть кілька проколів голкою – це допоможе випустити пару. Відправте страву до духовки, розігрітої до 40-45°C, приблизно на 40-45 хвилин. Час від часу зазирайте всередину: якщо десь оболонка починає надуватись, проколіть її – так вона не лусне і збереже гарний вигляд.