Шарлотка з грушею. Рецепт дня0
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Осінню яблучна шарлотка – дуже популярний десерт після збору врожаю. Але, якщо у вашому погребі досі зберігаються запаси груш після літнього плодоношення, то замініть яблука на них і ваша шарлотка заграє новими смаками. Рецепт від ТСН.
Інгредієнти:
- груші – 300 г;
- борошно пшеничне – 150 г;
- яйця курячі – 3 шт.;
- цукор – 150 г;
- мускатний горіх мелений – дрібка;
- сіль – дрібка;
- цукрова пудра.
- Спосіб приготування:
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Груші вимийте та обсушіть паперовим рушником. Виріжте серцевину і наріжте часточками.
У мисці змішайте яйця, цукор, сіль та мускатний горіх. Збийте міксером в пишну, світлу масу, додайте частинами просіяне борошно і акуратно лопаткою перемішайте тісто в один бік до однорідності.
Форму для випікання вистеліть пергаментом. На дно викладіть груші, залийте тістом і розрівняйте лопаткою.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин.
Готовий пиріг акуратно проведіть ножем між випічкою та бортиком форми. Переверніть його на блюдо так, щоб груші були зверху. Акуратно зніміть форму та пергамент, дайте охолонути і посипте цукровою пудрою.
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