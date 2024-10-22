Груші вимийте та обсушіть паперовим рушником. Виріжте серцевину і наріжте часточками.

У мисці змішайте яйця, цукор, сіль та мускатний горіх. Збийте міксером в пишну, світлу масу, додайте частинами просіяне борошно і акуратно лопаткою перемішайте тісто в один бік до однорідності.

Форму для випікання вистеліть пергаментом. На дно викладіть груші, залийте тістом і розрівняйте лопаткою.

Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин.

Готовий пиріг акуратно проведіть ножем між випічкою та бортиком форми. Переверніть його на блюдо так, щоб груші були зверху. Акуратно зніміть форму та пергамент, дайте охолонути і посипте цукровою пудрою.

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