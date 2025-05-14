Щоб отримати максимум користі та смаку, важливо правильно обирати продукт

Настав сезон спаржі – делікатесу, який багатий на корисні елементи та вітаміни. Проте, щоб отримати максимум користі та смаку, важливо правильно обирати продукт – зокрема, вміти розпізнавати, молода це спаржа чи вже стара. «24 канал» розповідає, на що варто звертати увагу при купівлі.

Як відрізняти стару та молоду спаржу?

Стебло. Стебла у молодої спаржі тонкі або середньої товщини, але при цьому тверді та пружні. У старої спаржі стебла є товсті та волокнисті.

Колір. У молодої спаржі колір яскраво зелений, білий або фіолетовий. На вигляд вона блискуча та соковита.

Голівка. У старої спаржі голівка розпущена та починає розкриватися. Це ознака перезрілості, тому краще не купуйте такий продукт.

Текстура стебел. Молода спаржа легко ламається та видає хрускіт на згині, а стара ж через свою волокнистість не піддасться на такі легкі зусилля.