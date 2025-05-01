Готова спаржа має бути хрумкою, пружною, але не сирою, не м’якою та не втрачати свій колір

Навіть найсвіжіша та правильно очищена спаржа може втратити смак та вигляд, якщо її неправильно приготувати. Shuba розповідає, як зварити спаржу, щоб вона залишалась хрумкою.

Шеф-кухар Володимир Ярославський зазначає, що головне – не переварити спаржу, адже цей овоч готується дуже швидко.

Як правильно зварити спаржу:

Доведіть воду до кипіння, посоліть її. Варіть спаржу у воді від 1 до 2,5 хвилин з моменту закипання. Одразу після варіння занурте спаржу у воду з льодом. Це допоможе зупинити приготування, інакше спаржа перевариться.

Готова спаржа має бути хрумкою, пружною, але не сирою, не м’якою та не втрачати свій колір. Далі ви можете додавати спаржу в салати, смажити або запікати.