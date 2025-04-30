Як продовжити «життя» спаржі в холодильнику: секрети зберігання
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Спаржа – сезонний овоч, який дуже швидко втрачає свіжість, якщо його неправильно зберігати. Shuba розповість про кілька простих способів продовжити її «життя» в холодильнику.
Після покупки спаржу потрібно зберігати в холодильнику вертикально, як квіти. Температура ж повинна бути не нижче 2°C. Також ви можете загорнути стебла у харчову плівку.
Охолоджена спаржа може зберігатися свіжою до 7 днів. Проте ви можете зберігати її довше, якщо добре захистили стебла від втрати еластичності.
Окрім цього пам’ятайте, що важливо не лише те, скільки ви зберігаєте спаржу, а й те, як ви це робите. Занадто низька температура в холодильнику або відсутність захисту у вигляді харчової плівки може стати причиною передчасного псування.